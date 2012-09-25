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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

نوروزی در گفتگو با مهر:

همانند زلزله آذربایجان به سیل گلستان نیز توجه شود

همانند زلزله آذربایجان به سیل گلستان نیز توجه شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: همانند زلزله آذربایجان باید به سیل گلستان نیز توجه شود.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود تاکید نمایندگان استان به مسئولان عالیرتبه توجه آنچینانی به مسئله سیل و خسارات ناشی از آن در گلستان نشده است.

وی اظهار داشت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا کمکهای بلاعوض به منطقه وارد شود.

نماینده علی آبادکتول درمجلس گفت: با گذشت بیش از یکماه از سیل اخیر در منطقه، بخش زیادی از واحدهای مسکونی، تجاری و کشاورزی تخریب شده باقی مانده اند.

نوروزی گفت: رایزنی مطلوبی در تهران با رئیس جمهور، مجلس و وزار انجام شده است.

وی تاکید کرد: اعتبارات اختصاص یافته به خسارتهای وارده ناچیز است و باید اعتبارات کافی روانه شود.

کد مطلب 1704734

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