ایجاد بازارچه های مرزی جدید از اولویت های مهم دولت در سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده صبح سه شنبه در پنجمین جلسه شورای سامان دهی مبادلات مرزی استان که به منظور پیگیری مصوبات سومین سفر هیئت دولت در خصوص ایجاد چهار بازارچه مرزی جدید در شهرستان های زهک، خاش، سراوان و مهرستان با حضور فرمانداران شهرستان های مذکور برگزار شد، اظهار داشت: نقش بازارچه های مرزی در توسعه مبادلات با کشورهای همسایه و اشتغالزایی مرزنشینان اهمیت فراوانی دارد.

وی نقش امکانات و تاسیسات زیر بنایی در بهبود عملکرد بازارچه ها، تعیین مکان مناسب برای احداث بازارچه ها به منظور سهولت تردد مرزنشینان و انجام آسان مبادلات مرزی را بسیار مهم دانست و خواستار بررسی و دقت دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه شد.

وی به تسهیلاتی که برابر مصوبه اخیر هیئت وزیران به برخی استان های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان ابلاغ شده است اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، سرپرستان خانوارهای ساکن در شعاع 20 کیلومتری مرز، می توانند با دریافت کارت مبادلات مرزی اقدام به واردات کالای مورد نیاز خود از بازارچه های مرزی به میزان 20 میلیون ریال در هرماه نمایند.

وی واردات کالاهای خوراکی از این طریق را مشمول تخفیف 100 درصد عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان از دستگاه های اجرایی ذیربط خواست، در اسرع وقت اقدامات لازم را به منظور تعیین دقیق فهرست افراد واجد الشرایط و همچنین صدور کارت مبادلات مرزی انجام دهند.

در این جلسه مسائل و مشکلات واردات دام زنده توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان نیز عنوان و بر همکاری مجموعه دستگاه های ذیربط برای حل مشکلات موجود در این زمینه تاکید شد.

در پایان مکان پیشنهادی ایجاد بازارچه های مرزی جدید استان به تصویب حاضرین رسید.