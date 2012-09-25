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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

برنامه "هفت" همزمان با جشنواره فیلم مقاومت در کرمان ضبط می شود

برنامه "هفت" همزمان با جشنواره فیلم مقاومت در کرمان ضبط می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: دست اندرکاران برنامه تلویزیونی "هفت" به کرمان آمده و برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را به طور زنده از شبکه سراسری پخش خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی برگزارکنندگان دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، برنامه "هفت" که سردبیری و اجرای آن را محمود گبرلو بر عهده دارد از امشب در کرمان ضبط می شود.

در اولین شب جشنواره، محمدرضا شریفی ‌نیا، محمدعلی باشه ‌آهنگر، مسعود فراستی، رضا درستکار و علی شاه ‌حاتمی مهمان این برنامه خواهند بود.

بنا به اعلام مسئولین برگزارکننده جشنواره، قرار است این برنامه از سه شنبه شب، به مدت چهار شب به طور زنده برنامه های دوازدهمین جشنواره را پوشش دهند.

استودیوی هفت در یکی از سالنهای هتل پارس مستقر می شود.

کد مطلب 1704736

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