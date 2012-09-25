توزیع کتاب پیوندهای نماز بین دانش‌ آموزان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رهبر صبح سه شنبه در نشست برنامه ریزی و ساماندهی ائمه جماعات مدارس در محل آموزش و پرورش شهرستان دیر اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ نماز و اهمیت دادن به این فریضه الهی و معنوی تعداد 500 جلد کتاب با نام پیوندهای نماز بین شرکت‌کنندگان در شهرستان دیر توزیع شده است.

مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان دیر در ادامه با اشاره به جوایز و مسابقه کتاب نماز، بیان داشت: به تعداد 12 نفر از برندگان این مسابقه جوائز نقدی اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه ائمه جماعات باید وقت کافی برای برنامه‌های فرهنگی مدارس بگذارند، اضافه کرد: در راستای حضور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های دینی باید در نمازخانه‌های مدارس تلاش و آنان را بیش از پیش به امر خداپسندانه تشویق کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این نشست اظهار داشت: هماهنگی در اعزام ائمه جماعات و فعالیت‌های دینی در مدارس ضروری است و برای آنان باید برنامه مدونی در نظر گرفته شود.

عبدالرسول صالحی در ادامه بیان داشت: باید در راستای حضور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های دینی در نمازخانه‌های مدارس تلاش و آنان را بیش از پیش به امر خداپسندانه تشویق کرد.

اسماعیل مختار زاده معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دیر، نماز جماعت در مدارس را باعث خنثی شدن توطئه دشمنان دانست و تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان فرهنگ سازان آینده ایران اسلامی باید نسبت به احکام دینی و مسائل اعتقادی آشنا باشند و این وظیفه مبلغین و روحانیون خواهد بود.