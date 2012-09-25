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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

حجت‌الاسلام رهبر خبر داد:

توزیع کتاب پیوندهای نماز بین دانش‌ آموزان دیر

توزیع کتاب پیوندهای نماز بین دانش‌ آموزان دیر

دیر - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان دیر از توزیع کتاب پیوندهای نماز بین دانش آاموزان دیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رهبر صبح سه شنبه در نشست برنامه ریزی  و ساماندهی ائمه جماعات مدارس در محل آموزش و پرورش شهرستان دیر اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ نماز و اهمیت دادن به این فریضه الهی و معنوی تعداد 500 جلد کتاب با نام پیوندهای نماز بین شرکت‌کنندگان در شهرستان دیر توزیع شده است.

مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان دیر در ادامه با اشاره به جوایز و مسابقه کتاب نماز، بیان داشت: به تعداد 12 نفر از برندگان این مسابقه جوائز نقدی اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه ائمه جماعات باید وقت کافی برای برنامه‌های فرهنگی مدارس بگذارند، اضافه کرد: در راستای حضور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های دینی باید در نمازخانه‌های مدارس تلاش و آنان را بیش از پیش به امر خداپسندانه تشویق کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این نشست اظهار داشت: هماهنگی در اعزام ائمه جماعات و فعالیت‌های دینی در مدارس ضروری است و برای آنان باید برنامه مدونی در نظر گرفته شود.

عبدالرسول صالحی در ادامه بیان داشت: باید در راستای حضور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های دینی در نمازخانه‌های مدارس تلاش و آنان را بیش از پیش به امر خداپسندانه تشویق کرد.

اسماعیل مختار زاده معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دیر، نماز جماعت در مدارس را باعث خنثی شدن توطئه دشمنان دانست و تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان فرهنگ سازان آینده ایران اسلامی باید نسبت به احکام دینی و مسائل اعتقادی آشنا باشند و این وظیفه مبلغین و روحانیون خواهد بود.

کد مطلب 1704737

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