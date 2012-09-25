5 پروژه ورزشی در شهرستان گرمه در حال ساخت است

داود خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون پنج پروژه ورزشی در شهرستان گرمه در دست ساخت است، عنوان کرد: مهم‌ترین پروژه ورزشی در دست ساخت این شهرستان، مجموعه ورزشی آزادی گرمه با زیربنای نه هزار و 940 مترمربع است.

وی افزود: عملیات ساخت این مجموعه ورزشی از سال 84 آغاز شد و بر اساس برنامه قرار بود طی دو سال به بهره برداری برسد.

خدابنده تصریح کرد: با وجود گذشت هفت سال از آغاز ساخت این مجموعه ورزشی و هزینه کردن 413 میلیون تومان، این پروژه تنها 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای اتمام ساخت خود نیز به 250 میلیون تومان دیگر نیاز دارد.

وی اضافه کرد: برای سال 91 مبلغ 83 میلیون تومان برای ادامه ساخت این مجموعه ورزشی مصوب شده که حتی در صورت تخصیص تمامی این بودجه نیز، حدود 167 میلیون تومان دیگر برای اتمام ساخت آن مورد نیاز خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: دیگر پروژه ورزشی در دست ساخت شهرستان گرمه، استخر سرپوشیده هزار و 300 مترمربعی است که ساخت آن در جریان سفر دور دوم هیئت دولت به خراسان شمالی مصوب شد.

داود خدابنده اظهار داشت: این استخر که ساخت آن در سال 89 و با اعتبار کلی یک میلیارد و 200 میلیون تومان آغاز شده هم اکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای سال جاری نیز 400 میلیون تومان بودجه از محل اعتبارات ملی برای ادامه ساخت آن مصوب شده است.

به گفته وی تاکنون 310 میلیون تومان اعتبار برای احداث این استخر سرپوشیده هزینه شده که 150 میلیون تومان آن در سال 89 و در ابتدای کلنگ زنی و 160 میلیون تومان نیز در بودجه سال 90 مصوب و تخصیص شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمه در مورد دیگر پروژه‌های ورزشی در دست ساخت در این شهرستان نیز عنوان کرد: سالن ورزشی شهدای دهستان بالادشت با زیربنای 674 مترمربع و اعتبار کلی 235 میلیون تومان از دیگر طرح‌های عمرانی ورزشی در این شهرستان است.

داود خدابنده تصریح کرد: ساخت این سالن ورزشی در جریان سفر سوم ریاست محترم جمهور به خراسان شمالی در سال گذشته مصوب شد و در حال حاضر نیز پس از هزینه 130 میلیون تومان، حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه از محل اعتبارات ملی تامین بودجه می‌شود، افزود: در صورت تخصیص اعتبار، این سالن ورزشی در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

خدابنده در ادامه گفت: گود باستانی گرمه یکی دیگر از پروژه‌های ورزشی در دست ساخت این شهرستان است که در سفر دوم رئیس جمهور به خراسان شمالی و با اعتبار 250 میلیون تومان مصوب شد.

وی افزود: ساخت این گود باستانی با تخصیص اعتبار 100 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و در زمینی با زیربنای 500 مترمربع آغاز شده و در حال حاضر نیز 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خدابنده پنجمین پروژه ورزشی در دست احداث شهرستان گرمه را زمین ورزشی روستای رباط قره بیل عنوان کرد و گفت: ساخت این زمین ورزشی از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان بود که با زیربنای شش هزار و 64 مترمربع و با اعتبار کلی 43 میلیون و 400 هزار تومان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت این زمین ورزشی در حال حاضر 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: هر دو طرح زمین ورزشی روستای رباط قره بیل و گود باستانی گرمه تا پایان خرداد ماه سال 92 به بهره برداری می‌رسند.

این مسئول در ادامه در مورد اماکن ورزشی موجود در این شهرستان که در حال حاضر مورد استفاده ورزشکاران قرار می‌گیرد نیز اظهار داشت: در حال حاضر هفت سالن ورزشی در شهرستان گرمه در دست استفاده ورزشکاران این شهرستان است.

وی اضافه کرد: سالن ورزشی آزادی گرمه، سالن ورزشی بانوان گرمه، سالن ورزشی سرپوشیده شهدای درق، سالن سرپوشیده خلیج فارس ایور، سالن‌های ورزشی سرپوشیده و روباز روستای دشت و سالن روباز شهر جدید ایور، هفت سالن ورزشی موجود در این شهرستان هستند که هم اکنون توسط ورزشکاران رشته‌های مختلف این شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمه با بیان اینکه بر اساس مساحت اماکن ورزشی موجود و جمعیت 24 هزار نفری این شهرستان، در حال حاضر سرانه ورزشی در شهرستان گرمه 80 سانتی متر است، تصریح کرد: با بهره برداری از سالن‌های در درست احداث، سرانه فضای ورزشی در این شهرستان به 160 سانتی مترمربع افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون میانگین سرانه فضای ورزشی در کشور حدود 120 سانیمترمربع است.