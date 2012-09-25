مرحله دوم طرح رهگیری کالاهای وارداتی در قم اجرا می شود

یونس عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح رهگیری کالاهای وارداتی در سطح عرضه افزود: این طرح درقالب طرح شبنم، از اول مهرماه سال جاری به مدت دو ماه در دستور کار استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به میزان اقلام تحت پوشش این طرح اظهار داشت: در این مرحله 11 گروه کالای وارداتی تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در خصوص کالاهای تحت پوشش این طرح اعلام داشت: تمام لوازم خانگی، گوشی همراه، کالای صوتی و تصویری و بلندگو، رایانه و قطعات آن و تمام لوازم تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و دارویی، تمام لوازم ساختمانی ازجمله شیرآلات بهداشتی از جمله اقلامی هستند که در این طرح پوشش داده می شوند.

عالی پور اضافه کرد: اسباب بازی و لوازم ورزشی باطری های قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت و بی سیم، انواع قطعات گوشی، تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر، چمدان و کیف وکفش، مجسمه دکوری وسایر وسایل دکوری و همچنین تمام اقلام خوراکی وآشامیدنی وکنسروها که دارای بسته بندی یا جعبه و قوطی هستند نیز در این مرحله تحت پوشش طرح شبنم قرارگرفته اند.

وی تاکید کرد: کلیه واحد های صنفی، غیر صنفی، نمایندگان رسمی شرکت های خارجی و سایر کالاهای موجود درانبارها، شرکت های پخش فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های تعاونی و فروشگاه های مجازی مشمول طرح شبنم از تاریخ اجرای مرحله دوم از اول مهر ماه امسال به مدت 2 ماه فرصت دارند تا با مراجعه به وب سایت طرح شبنم به آدرس www.shabnam.ir برای دریافت بارکد دو بعدی و تکمیل فرم های خود اظهاری اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اضافه کرد: این افراد همچنین برای تکمیل فرم های خود اظهاری و دریافت بارکد دو بعدی طرح شبنم به اتحادیه مربوطه و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.

عالی پوردر پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه طرح شبنم به منظور حمایت از تولید داخلی، کنترل و جلوگیری از ورود کالای بی کیفیت است تصریح کرد: کلیه کالاهای مشمول طرح که فاقد کد رهگیری شبنم باشند، به عنوان کالای قاچاق ضبط و موضوع به محاکم تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود.