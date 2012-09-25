همایش ورزش صبحگاهی بانوان اردبیلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بانوان سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه این همایش به مهر گفت: این همایش همزمان با دفاع مقدس به منظور ترویج ورزشهای همگانی در بین آحاد مردم با رویکرد سلامتی برگزار می شود.

مژگان سلطانی تصریح کرد: ورزش روزانه یکی از نیازمندیهای ضروری برای حفظ سلامت جسمی و دوری از بیماریهای روحی است که به خصوص برای خانمهای خانه دار توصیه می شود.

وی افزود: انجام ورزش صبحگاهی می تواند نشاط و طراوت را به جسم و روان فرد منتقل کرده و زمینه آغاز یک روز پر انرژی را برای وی فراهم کند.

سلطانی در خصوص نحوه اطلاع رسانی این برنامه اضافه کرد: اطلاع رسانی از طریق دستگاههای اجرایی انجام شده و در مناسبتهای مختلف علاوه بر ورزش صبحگاهی برنامه سخنرانی و اهدای جوایز نیز داریم.

زنان شهیده اسوه استقامت و پایداری هستند

همچنین در این همایش مدیر کل دفتر بانوان استانداری اردبیل نیز با بیان اینکه یادواره شهدای زنان به منظور تبیین دفاع مقدس و زنده نگهداشتن این حرکت عظیم ملی است، تاکید کرد: لازم است مادران، همسران و خواهران با الهام گرفتن از این افراد مسیر حق و حقیقت را شناخته و به فرزندان و خانواده خود نیز این آگاهی را انتقال دهند.

خدیجه جعفری اصل در خصوص مقام شهیده ناهید فتاح کرجو تاکید کرد: این زن والا مقام به دلیل خودداری از اهانت به انقلاب و امام خود تحت سختترین شکنجه ها قرار گرفت و با وجود همه این مشکلات از اعتقادات قلبی خود دست بردار نبود.

وی با بیان اینکه فاتحی کرجو، سمیه کردستان و شهیده راه ولایت لقب گرفته است، اضافه کرد: دشمن برای تخریب عقایدش وی را با سر تراشیده در روستاها می برد و در آخر نیز به دلیل خودداری از توهین به امام زنده به گور کرد.

این مسئول متذکر شد: این وظیفه مادران است که با مطالعه سرگذشت زنانی که اسوه پایداری اند چراغ هدایت فرزندان خود شده و از کشیده شدن آنها به انحرافاتی که خواسته دشمن است، خودداری کنند.

اما از حواشی این همایش اهدای لباس ورزشی مردانه به خانمها بود که فضای همایش را متحول کرد. در پایان این همایش با انجام قرعه کشی به تعداد محدودی از افراد لباس ورزشی مردانه اعطا شد.

برای اعطای جایزه به حدود 10 نفر از شرکت کنندگان گروهی از اداره بانوان استانداری متشکل از 9 نفر در محل حضور یافتند تا برای هر جایزه یک نفر برای قرعه کشی آماده شود.

برنامه ورزش صبحگاهی در سالن رضا زاده مخصوص بانوان همه روزه از ساعت هشت تا 9 صبح به همت تربیت بدنی استان برگزار می شود.