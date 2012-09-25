ایستگاه مطالعه در بخش خلجستان راه اندازی شد

عباس زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ایستگاه مطالعه در روستای گیو بخش خلجستان راه اندازی شده است.
وی گفت: در روستای وشاره و زیزگان نیز در آینده ایستگاه مطالعه ایجاد خواهد شد.
مدیر امور کتابخانه های بخش خلجستان بیان کرد: در حال حاضر 500 عنوان کتاب بزرگسال و 100 عنوان کتاب کودک در این ایستگاه قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه این ایستگاه روز گذشته توسط مدیر کل فرهنگی مرکز توسعه روستایی در مناطق محروم کشور افتتاح شد افزود: هدف از ایجاد ایستگاه مطالعه توسعه کتاب و کتابخوانی در روستاها است.
زینلی بیان کرد: در حال حاضر در بخش خلجستان 2 کتابخانه عمومی امام حسین(ع) در مرکز شهر با 12 هزار جلد کتاب و کتابخانه شهدای نایه در روستای نایه وجود دارد.
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