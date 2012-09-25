آموزشهای مقابله با جنگ نرم به نسل جدید ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی جوینده پیش از ظهر سه شنبه در همایش اقتدار و شکوه بسیجیان شهرستان بیرجند، با اشاره به اینکه امروز دشمنان اسلام از تمام ابزار و امکانات موجود برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین مسلمانان استفاده می کنند، اظهارداشت: برای خنثی سازی توطئه های دشمنان باید نسل جدید نسبت به اهداف دشمنان آگاه باشند.

وی با بیان اینکه ارائه آموزش های مورد نیاز در پایگاه های از جمله وظایف و فعالیت های بسیج به شمار می رود، بیان کرد: این آموزش ها باید براساس سیاست های کلان کشور و طبق منویات مقام معظم رهبری تهیه شود.

سرهنگ جوینده مدیریت و ساماندهی نسل جوان را از جمله رسالت های بسیج دانست و افزود: در این راستا جذب و آموزش تمامی اقشار جامعه بویژه دانشجویان، دانش آموزان و کارمندان ادارات در دستور کار این نهاد قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند تشکیل حلقه های صالحین در پایگاه های بسیج را شاخصترین برنامه های این مجموعه عنوان کرد و بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 51 حلقه شجره طیبه صالحین در بیرجند تشکیل شده است.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این حلقه ها ساماندهی و سازماندهی بسیجیان در این حلقه ها، ارائه آموزش های مورد نیاز به اعضا و آگاه سازی آحاد جامعه نسبت به اعتقادات دینی و ارزشی است.

سرهنگ جوینده به سایر برنامه های بسیج در ایام سال اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز قشر جوان جامعه از مهمترین فعالیت های این مجموعه است.

وی اجرای مناسبت های مختلف در قالب برنامه های فرهنگی و ارائه آموزش های مختلف در راستای ایجاد فضای سالم مجازی و نقش آفرینی تمام آحاد جامعه برای جنگ نرم دشمن را از دیگر برنامه های بسیج برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را از دیگر برنامه های این مجموعه ذکر کرد و گفت: در این راستا فعالیت های عمرانی و سازندگی مدارس در قالب طرح بسیج سازندگی هر سال اجرا می شود.

حمایت از تولید ملی عامل تحقق اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی هم در این مراسم، افزایش تولید ملی و حمایت از سرمایه های ایرانی را عامل تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

سردار یعقوبعلی نظری، اظهارداشت: امروز ایران در اوج قدرت نظامی قرار دارد و باید در سایر تولیدات داخلی نیز به خودکفایی برسد.

وی با اشاره به اینکه شعارهای سال براساس سیاست ها و پیش بینی های مقام معظم رهبری هر سال نامگذاری می شود، افزود: این نامگذاری ها به منزله حلقه های زنجیری است که باید سرلوحه فعالیت مسئولان قرار گرفته و در اداره امور کشور به کار گرفته شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان بر اهداف دشمنان در جنگ نرم تاکید کرد و گفت: انتقال فرهنگ دفاع مقدس نقش بسزایی در خنثی کردن جنگ نرم دشمن دارد.