انتشار مجموعه «کتاب مطبوعات» تداوم داشته باشد

امیرهوشنگ عباس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر نظرش را درباره چاپ آثار روزنامه‌نگاران در قالب کتاب‌هایی مستقل از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد، اینگونه بیان کرد: باید این اقدام را به فال نیک گرفت. به هر حال یک روزنامه‌نگار ممکن است در دوران فعالیت حرفه‌ای خود مطالب متعدد و متنوعی را به صورت پراکنده منتشر کند که اگر مخاطب آثارش بخواهد به آنها دسترسی داشته باشد، موفق به این کار نشود و لذا انتشار آنها در قالب یک کتاب بسیار مثمر ثمر است.

وی افزود: برخی نکاتی که یک روزنامه‌نگار در یادداشت‌ها یا مطالب خود بیان می‌کند، ممکن است در برهه زمانی انتشار آن در روزنامه چندان مورد توجه قرار نگیرد اما بعد از گذشت چند صباحی از آن، مطلب برای مخاطبان خواندنی‌تر می‌شود و این یکی دیگر از فواید کتاب شدن آثار مطبوعاتی روزنامه‌نگاران است.

این مدرس علوم ارتباطات اجتماعی اضافه کرد: این کار بسیار خوب است اما به شرط تداوم و رفتن به سراغ چهره‌هایی که واقعاً در روزنامه‌نگاری معاصر ما تاثیرگذار بوده‌اند؛ کسانی مثل سیدفرید قاسمی که تحولی در امر پژوهش در تاریخ مطبوعات ایجاد کرده‌اند و یا چهره‌هایی مثل پروفسور کاظم معتمدنژاد، هادی خانیکی، مهدی محسنیان راد، محمدمهدی فرقانی، علی‌اصغر محکی، پرویز پیران و بسیاری دیگر از کسانی که قلم خوبی در مطبوعات داشته‌اند.

عباس‌زاده گفت: از سوی دیگر واقعیت این است که بسیاری از روزنامه‌نگاران پیشکسوت ما علیرغم مطالب متعددی که در روزنامه‌ها از آنها می‌بینیم، هنوز برای مردم ناشناخته‌اند و لذا جمع‌آوری و چاپ مطالب مطبوعاتی آنها در قالب کتاب، در شناساندن آنها به جامعه تاثیرگذار است.

این مدرس که سال‌ها در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس واحدهایی مانند روابط عمومی، افکار عمومی و وسایل ارتباطات جمعی، مشغول بوده است، یادآور شد: اقدام دیگری که در زمینه این کتاب‌ها باید انجام شود، معرفی آنها از طریق رسانه‌ها است. به نظرم رسانه ملی در این زمینه باید بیش از پیش تلاش کند و حتی با تدارک برنامه‌های زنده رادیویی و تلویزیونی که با حضور نویسنده آنها برگزار می‌شود، کتاب‌های این فعالان مطبوعاتی را به سطح جامعه ببرد.

به تازگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اقدام به چاپ آثاری به نام «کتاب مطبوعات» کرده است. این مجموعه دربرگیرنده آثار روزنامه‌نگاران کشور است و تاکنون سه عنوان آن شامل مقالات، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های اسماعیل شفیعی سروستانی، محمدکاظم انبارلویی و شهرام شکیبا منتشر و راهی بازار شده است.