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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

داورزنی اعلام کرد:

رقابت هشت گروه نمایشی در جشنواره تئاتر گلستان

رقابت هشت گروه نمایشی در جشنواره تئاتر گلستان

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس گفت: هشت گروه نمایشی در جشنواره تئاتر استان در شهرستان رقابت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان به مناسبت برگزاری جشنواره تئاتر استان افزود: این جشنواره از شش تا 10 مهرماه با شرکت گروههای نمایشی مختلف از استان در شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این جشنواره گروههایی از گرگان، کردکوی، بندرگز، آزادشهر و گنبدکاووس به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه از مجموع گروههای راه یافته به جشنواره دو تئاتر منتخب جشنواره تئاتر امیدهای جوان استان است، یادآور شد: در این جشنواره چهار داور از تهران حضور خواهند داشت که سه داور و یک نفر ناظر هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس درباره نمایش عروسکی نیز گفت: در بخش نمایش عروسکی نیز شهرستان جزو شهرهای مطرح استان است و قرار است در کنار جشنواره از ساعت 16 تا 18 عصر کارگاه نمایش عروسکی برگزار شود.

وی یادآور شد: همچنین در حاشیه جشنواره کارگاه نقد و بررسی نمایشها تشکیل می شود.

کد مطلب 1704746

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