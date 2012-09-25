رقابت هشت گروه نمایشی در جشنواره تئاتر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان به مناسبت برگزاری جشنواره تئاتر استان افزود: این جشنواره از شش تا 10 مهرماه با شرکت گروههای نمایشی مختلف از استان در شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این جشنواره گروههایی از گرگان، کردکوی، بندرگز، آزادشهر و گنبدکاووس به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه از مجموع گروههای راه یافته به جشنواره دو تئاتر منتخب جشنواره تئاتر امیدهای جوان استان است، یادآور شد: در این جشنواره چهار داور از تهران حضور خواهند داشت که سه داور و یک نفر ناظر هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس درباره نمایش عروسکی نیز گفت: در بخش نمایش عروسکی نیز شهرستان جزو شهرهای مطرح استان است و قرار است در کنار جشنواره از ساعت 16 تا 18 عصر کارگاه نمایش عروسکی برگزار شود.

وی یادآور شد: همچنین در حاشیه جشنواره کارگاه نقد و بررسی نمایشها تشکیل می شود.