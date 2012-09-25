تلاش و پشتکارم تنها عامل راهیابی به تیم ملی بسکتبال بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید باقری با قد دو مترو سه ساتیمتری خود از جوانان مستعد در رشته بسکتبال است و توانسته با استفاده از امکانات موجود در ورزش شهرستان آبیک پیشرفت کرده و به تیم ملی جوانان بسکتبال ایران راه پیدا کند.

وی که ثابت کرده حتی با امکانات ورزشی شهرستان هم می توان به تیم ملی رسید و موفق بود در زمینه درسی هم در رشته ریاضی فیزیک تحصیل کرده و با معدل بسیار خوب فارغ التحصیل شده و حالا در کنار ورزش حرفه ای به دانشگاه و ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی نیز فکر می کند.

این بازیکن 18 ساله تیم ملی بسکتبال جوانان ایران و تیم دسته اولی تک ماش قزوین معتقد است که تلاش و پشتکار تنها رمز موفقیت برای جوانان در هر زمینه ای است و هر چند امکانات می تواند نقش تاثیرگذاری در رشد و پیشرفت جوانان داشته باشد اما جوانان با استفاده از امکانات موجود و تلاش و پشتکار می توانند به اهداف خودشان دست پیدا کنند.

سعید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وقتی کلاس پنجم ابتدایی بودم به رشته والیبال علاقه داشتم و در این زمینه فعالیت می کردم اما بخاطر اینکه قد بلندی داشتم به پیشنهاد دوستانم و حمایت رئیس هیئت بسکتبال شهرستان آبیک، ورزش بسکتبال را انتخاب کردم.

وی، در خصوص نحوه دعوت شدنش به تیم ملی تصریح کرد: تابستان سال گذشته با تیم دسته اولی تکماش قزوین تمرین می کردم و در این مقطع آقای کیانی کمک مربی تیم ملی جوانان ایران به عنوان مربی تکماش انتخاب شد و با پیشنهاد وی من در تست استعداد یابی تیم ملی شرکت کردم و با نظر مثبت مربی تیم ملی بسکتبال جوانان، به تیم ملی راه پیدا کردم.

بازیکن تیم ملی جوانان بسکتبال ایران بیان کرد: مرحله اول مسابقات غرب آسیا در تهران و مرحله دوم مسابقات غرب آسیا در لبنان، اولین حضور من در تیم ملی بود و خوشبختانه مربیان از عملکرد من رضایت داشتند و حضور من در تیم ملی ادامه پیدا کرد.

باقری عنوان کرد: بعد از مسابقات غرب آسیا اردوهای تیم ملی جوانان زیر نظر مربی خارجی ادامه پیدا کرد و با این مربی به تور اروپایی رفتیم و با شرکت در تورنمنت چهارجانبه ایتالیا با حضور کشورهای اوکراین، ایتالیا و سوئد، توانستیم مقام دوم را کسب کنیم.

وی یادآور شد: با دعوت تیم ملی دانش آموزی بسکتبال، به همراه این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدم و در آن مسابقات، با شکست تیم ملی دانش آموزی چین در فینال، قهرمان آسیا شدیم.

بازیکن تیم تک ماش قزوین در خصوص مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا و قرار گرفتن ایران در جایگاه سوم گفت: همه تیم ها با قدرت در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده بودند اما تیم ملی چین و کره جنوبی در رده های سنی سرمایه گذاری زیادی کرده اند، ما هم قبل از بازیها خوب تمرین کرده بودیم و با تیم های قدرتمند بازیهای خوبی را انجام داده بودیم و در بازی نیمه نهایی 38 دقیقه از کره جنوبی جلوتر بودیم اما در دو دقیقه آخر بازی آنها گرفت و این بازی را واگذار کردیم و با کسب مقام سوم آسیا به مسابقات جهانی راه پیدا کردیم.

باقری اظهارداشت: همه مسئولان استان قزوین به ویژه آقای نوروزی دبیر هیئت بسکتبال استان قزوین و آقای کیانی مربی تکماش قزوین خیلی از من حمایت کرده اند و با حمایت های آنها توانسته ام پیشرفت زیادی داشته باشم.

وی یادآورشد: مسئولان شهرستان آبیک به ویژه آقای صالحی رئیس اداره ورزش و جوانان و حبیب ولی پور رئیس هیئت بسکتبال شهرستان همیشه به دیدن من می آیند و از من حمایت می کنند.

بازیکن تیم ملی بسکتبال جوانان ایران بیان کرد: من همه تلاش خود را می کنم تا با استفاده از شرایط و امکانات و تجربیات مربیان در تیم تکماش و در تیم ملی جوانان به لحاظ فنی پیشرفت بیشتری داشته باشم و روزی در تیم ملی بزرگسالان کشورم بازی کنم.

وی در پایان گفت: از همه مربیانی که برای من زحمت کشیده اند و از خانواده ام به ویژه پدر و مادرم که همیشه حامی و پشتیبان من هستند تشکر می کنم.