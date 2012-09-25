کاندلاس مربی پروازی فوتسال نیست/ احتمال بازی تیم ملی با پرتغال و مصر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در نشست خبری کمیته فوتسال درباره سوابق "خسوس کاندلاس" مدیر فنی اسپانیایی تیم ملی برگزار شد، تصریح کرد: خسوس مدت 23 سال است که در فوتسال فعالیت می‌کند. او 55 سال دارد و از سال 1998 تا 2010 در باشگاه "اینترویو بومرنگ" اسپانیا کار کرده است.

وی افزود: پنج قهرمانی در لیگ برتر فوتسال اسپانیا، شش قهرمانی در جام حذفی این کشور، چهار قهرمانی بین قاره‌ای و دو قهرمانی در اروپا در کارنامه خسوس وجود دارد. او همچنین در سال 2009 مدال لیاقت را از پادشاه اسپانیا دریافت کرده و چهار بار عنوان بهترین سرمربی لیگ برتر فوتسال اسپانیا را به دست آورده است.

ترابیان تاکید کرد: خسوس کاندلاس از سال 1999 تا 2009 با لقب "پروفسور تاکتیک" کار کرده است. او همچنین دو کتاب "تاکتیک پیشرفته" و "یادداشت‌هایی بر وقایع فوتسال" را نوشته است.

رئیس کمیته فوتسال درباره اهداف حضور کاندلاس در ایران گفت: هدف ما فقط استفاده از کاندلاس در تیم بزرگسالان نیست. ما جلسات مختلفی را با او ترتیب دادیم تا از دانش ایشان در تیم‌ امید که سال آینده عازم کره جنوبی می‌شود استفاده کنیم. همچنین کاندلاس بر عملکرد تیم‌های زیر 19 سال نظارت می‌کند. قرار است او دائم لیگ را زیر نظر داشته باشد و برای مربیان لیگ هم کلاس‌هایی برگزار کند.

ترابیان ادامه داد: قرارداد ما با کاندلاس یکساله و قابل تمدید است. انشاءالله بتوانیم با حضور ایشان فوتسال را به سطح خوبی برسانیم و در جام جهانی تایلند هم بدرخشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرح وظایف کاندلاس در تیم ملی و هماهنگی او با علی صانعی سرمربی فوتسال گفت: هدف اصلی این است که خسوس در کنار صانعی حضور داشته باشد و او را راهنمایی کند. در سفر قبل که خسوس به ایران داشت مفصل با صانعی در این خصوص صحبت کرد. من وقتی رضایت خاطر صانعی را دیدم استفاده از خسوس در تیم ملی را دنبال کردم تا قراردادمان امضا شد.

ترابیان در خصوص شایعات حضور کاندلاس در تیم فوتسال بارسلونا تصریح کرد: هیچ وقت صحبتی از حضور ایشان در بارسلونا نبود و هیچکدام از مسئولان فدراسیون فوتبال چنین ادعایی نداشتند. به هر حال سوابق خسوس آنقدر درخشان هست که نیازی نباشد به خاطر حضورش در بارسلونا او را به خدمت بگیریم.

رئیس کمیته فوتسال در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دلایل لغو بازی تدارکاتی با اوکراین گفت: ما با فدراسیون فوتبال اوکراین توافق کلی انجام داده‌ بودیم و حتی آنها پیگیر بازی دوستانه با ما بودند ولی به یکباره همه چیز را به هم زدند. این دومین بار است که اوکراینی‌ها حرکت ناشایست خود را با کنسل کردن بازی تکرار می‌کنند. به همین خاطر جایگزین کردن یک مسابقه در این سطح برای ما کمی دشوار شده است.

"هنگامی که برای مسابقات آسیایی در تایلند بودیم مدیر تیم مصر برای بازی با ایران ابراز علاقه کرد"، ترابیان با بیان این مطلب تاکید کرد: قرار بود پیش از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی تیم مصر به ایران بیاید و طبق توافق در روزهای 27 و 28 اکتبر با ما بازی کند. قرار این بود که بعد از این دو بازی دوستانه به همراه مصر عازم تایلند شویم ولی مسئولان فوتسال این کشور هنوز پاسخ قطعی به ما نداده‌اند.

وی بازی با پرتغال قبل از جام جهانی را هم دور از دسترس ندانست و تصریح کرد: پرتغال بعد از جام جهانی ما را دعوت کرده بود که برای بازی دوستانه به این کشور برویم ولی ما از آنها تقاضا کردیم که برنامه خود را طوری تنظیم کننند که پیش از حضور در جام جهانی به ایران بیایند و با ما بازی کنند.

ترابیان در ادامه در پاسخ به این سئوال که "آیا خسوس مربی پروازی فوتسال خواهد بود یا خیر؟"، گفت: خسوس مربی پروازی نیست چون برای او برنامه مفصل داریم. معمولا برای مربیان پروازی برنامه مدون و تعریف شده‌ای وجود ندارد ولی در قرارداد خسوس فقط تیم بزرگسالان قید نشده است. ایشان تیم بانوان و امید را هم زیر نظر دارد و همچنین کلاس‌هایی را در ایران برگزار خواهد کرد. ضمن اینکه خسوس باید به شهرستان‌ها هم سفر کند.

رئیس کمیته فوتسال درباره ناکامی تیم فوتسال ایران با مشاوران و مدیران فنی خارجی بخصوص حضور "کنابه" که 12 سال پیش به ایران آمده بود، افزود: 12 سال پیش و زمانی که این مربی بلژیکی به ایران آمد بیشترین وظایف او توسط فدراسیون فوتبال تعیین شده بود. من آن زمان نمی‌توانستم درباره نقش ایشان در تیم ملی ورود کنم. ضمن اینکه 12 سال پیش هم تجربه الان را هم نداشتیم. به هر حال ما الان تجربه کافی داریم و نقش خسوس را هم به خوبی تعریف کرده‌ایم.

ترابیان همچنین با انتقاد از افرادی که کار تیم ملی فوتسال ایران را در جام جهانی ساده می‌دانند، گفت: اینطور نیست که ما از الان خودمان را در جمع چهار تیم بدانیم و بگوییم حالا که اینطور است اصلا نیازی هم به صانعی نداریم! این نوع نگاه ناشی از غرور کاذب است که به تیم ملی ضربه می‌زند. اگر حرفه‌ای باشیم نباید هیچکدام از بازی‌ها را ساده ببینیم.

"شرایطی حاکم شد که با مندس سرمربی ازبکستان به توافق نرسیدیم"، رئیس کمیته فوتسال درباره دلایل عدم حضور مندس در ایران تاکید کرد: من حتی با صانعی درباره حضور مندس در ایران هم صحبت کردم که ایشان هم موافق بود ولی بعد از آن شرایطی ایجاد شد که با او به توافق نرسیدیم. بعد از آن بود که با کمک بعضی از دوستان مطالعه خود را شروع کردیم و به اسم خسوس کاندلاس رسیدیم.

وی ادامه داد: بعد از آن من به اسپانیا رفتم و حتی با آقای " خاویر لوزانو" سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال اسپانیا هم که یکی از شاگردان خسوس بود صحبت کردم. به هر حال اگر مندس به ایران می‌آمد شاید دیگر سراغ خسوس نمی‌رفتیم.

ترابیان در خصوص انتقادی که از کمیته فوتسال به خاطر پخش نشدن بازی تیم‌های ایران و روسیه از شبکه سه شده بود، گفت: ما پیش از شروع این مسابقات به صدا و سیما نامه زدیم و از آنها خواستیم این مسابقات را پخش کنند. حتی دو بار با آقا زمانی تلفنی صحبت کردم و ایشان گفت که پخش مسابقه فوتسال در کنداکتور شبکه سه قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: ما بر همین اساس تبلیغات دور زمین را هم گرفتیم ولی روز بازی با ما تماس گرفتند و گفتند که بازی پخش نمی‌شود. ما این مشکلات را با صدا و سیما داریم. حتی هیچکس به گریه و زاری ما توجهی نکرد! حالا ضرر و زیان این مسائل متوجه فدراسیون فوتبال است.