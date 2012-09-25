ثبت اطلاعات کامل هفت هزار رقبه در بانک جامع اطلاعات موقوفات اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه به وجود حدود 9هزار رقبه و یک‌هزار و 475 موقوفه در شهرستان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: اوقاف شهرستان اصفهان درصدد است که تمام اطلاعات موقوفات و رقبه‌های موجود در اصفهان را در سامانه جامع اطلاعات موقوفات استان به ثبت برساند.

وی با بیان اینکه این سامانه در سال 1388 در اوقاف و امور خیریه استان راه‌اندازی شده که طی سه سال اخیر درصد بالایی از اطلاعات موقوفات و رقبه‌های اصفهان در این سامانه ثبت شده است، اضافه کرد: در حال حاضر اطلاعات کامل حدود هفت هزار رقبه در سطح شهرستان اصفهان در بانک جامع اطلاعات موقوفات استان اصفهان ثبت شده است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون مال‌‌الاجاره حدود دو هزار رقبه در این شهرستان با استفاده از نظرات کارشناسان خبره مشخص شده و به روز شده است، تاکید کرد: همچنین جامعه به وقف‌های جدید نیاز دارد و وقف‌های جدید باید براساس نیاز‌های موجود در جامعه ایجاد شوند.

وی با اشاره به اینکه براساس ثبت اطلاعات موقوفات، رقبات، حسینیه‌ها و تکایای موجود در اصفهان در سامانه اطلاعات جامع موقوفات استان هیچ فردی نمی‌تواند دخل و تصرفی در این موقوفات داشته باشد، افزود: از این دو هزار رقبه برای حدودیک‌هزار مورد از آنها با مستأجران رقبات قرارداد تنظیم شده و مال‌الاجاره این رقبه‌ها به روز پرداخت شده است.

صادقی با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد مال‌الاجاره‌ای که مستأجران برای موقوفات پرداخت می‌کنند برای خود موقوفه هزینه می‌شود و هشت درصد از اجاره‌بهای موقوفات برای تصدی‌گری موقوفه و پنج درصد آن برای فعالیت‌های مدیریتی اختصاص داده می‌شود، بیان داشت: در حال حاضر در شهرستان اصفهان، جرقویه علیا و سفلا، بخش مرکزی اصفهان، کوهپایه و برخی از شهر‌های حاشیه اصفهان حدود 147 بقعه متبرکه وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود 90 مورد از این بقاع در شهرستان اصفهان هستند و حدود 70 مورد ازاین بقاع متبرکه نیز دارای درآمد است، افزود: در حال حاضر اطلاعات کامل حدود هفت هزار رقبه در سطح شهرستان اصفهان در بانک جامع اطلاعات موقوفات استان اصفهان ثبت شده است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه امامزادگان یکی از شعائر دین اسلام هستند ودر حال حاضر تنها 10 درصد از امام‌زاده‌های اصفهان دارای شجره‌نامه هستند، گفت: تولیت امامزادگان، بقاع متبرکه، تکایا و مساجد براساس قانون به عهده اوقاف و امور خیریه است.

وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته احکام هیئت امنا و مدیریت افتخاری برای بیش از 200 بقعه متبرکه و مسجد در اصفهان صادر شده است، اظهار داشت: این افراد به صورت افتخاری و بدون دریافت هنیچ هزینه‌ای در این اماکن فعالیت می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی در بقاع متبرکه زیر نظر دفتر فنی اوقاف و امور خیریه استان و برنامه‌های فرهنگی نیز زیر نظر معاونت فرهنگی ادارات اوقاف و امور خیریه هر شهرستان صورت می‌گیرد، ادامه داد: در حال حاضر در هفته دفاع مقدس و دهه کرامت قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه پنجم ذی‌القعده به عنوان روز ملی تکریم و بزرگداشت امام‌زادگان در سراسر کشور نام دارد و برگزاری این جلسه نیز به دلیل تکریم و گرامیداشت امامزادگان اصفهان است، بیان داشت: هم‌زمان با سراسر کشور برنامه‌های مختلفی را برای تکریم و بزرگداشت امامزادگان در اصفهان برگزار می‌کند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با بیان اینکه پنجم مهر ماه جاری مراسم تکریم و بزرگداشت امام‌زاده احمد ابن علی ابن محمد باقر (ع) در اصفهان برگزار می‌شود، افزود: مردم اصفهان اعتقاد بسیاری به ائمه اطهار (ع) و فرزندان آنها دارند و در برنامه‌های مختلفی برای تکریم و بزرگداشت امامزاده‌ها شرکت می‌کنند و این امامزاده یکی از امامزادگان میراثی دارای شجره‌نامه معتبر به شمار می‌رود.