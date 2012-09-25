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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

حجت‌الاسلام صادقی خبر داد:

ثبت اطلاعات کامل هفت هزار رقبه در بانک جامع اطلاعات موقوفات اصفهان

ثبت اطلاعات کامل هفت هزار رقبه در بانک جامع اطلاعات موقوفات اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر اطلاعات کامل حدود هفت هزار رقبه در سطح شهرستان اصفهان در بانک جامع اطلاعات موقوفات استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه به وجود حدود 9هزار رقبه و یک‌هزار و 475 موقوفه در شهرستان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: اوقاف شهرستان اصفهان درصدد است که تمام اطلاعات موقوفات و رقبه‌های موجود در اصفهان را در سامانه جامع اطلاعات موقوفات استان به ثبت برساند.

وی با بیان اینکه این سامانه در سال 1388 در اوقاف و امور خیریه استان راه‌اندازی شده که طی سه سال اخیر درصد بالایی از اطلاعات موقوفات و رقبه‌های اصفهان در این سامانه ثبت شده است، اضافه کرد: در حال حاضر اطلاعات کامل حدود هفت هزار رقبه در سطح شهرستان اصفهان در بانک جامع اطلاعات موقوفات استان اصفهان ثبت شده است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون مال‌‌الاجاره حدود دو هزار رقبه در این شهرستان با استفاده از نظرات کارشناسان خبره مشخص شده و به روز شده است، تاکید کرد: همچنین جامعه به وقف‌های جدید نیاز دارد و وقف‌های جدید باید براساس نیاز‌های موجود در جامعه ایجاد شوند.

وی با اشاره به اینکه براساس ثبت اطلاعات موقوفات، رقبات، حسینیه‌ها و تکایای موجود در اصفهان در سامانه اطلاعات جامع موقوفات استان هیچ فردی نمی‌تواند دخل و تصرفی در این موقوفات داشته باشد، افزود: از این دو هزار رقبه برای حدودیک‌هزار مورد از آنها با مستأجران رقبات قرارداد تنظیم شده و مال‌الاجاره این رقبه‌ها به روز پرداخت شده است.

صادقی با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد مال‌الاجاره‌ای که مستأجران برای موقوفات پرداخت می‌کنند برای خود موقوفه هزینه می‌شود و هشت درصد از اجاره‌بهای موقوفات برای تصدی‌گری موقوفه و پنج درصد آن برای فعالیت‌های مدیریتی اختصاص داده می‌شود، بیان داشت: در حال حاضر در شهرستان اصفهان، جرقویه علیا و سفلا، بخش مرکزی اصفهان، کوهپایه و برخی از شهر‌های حاشیه اصفهان حدود 147 بقعه متبرکه وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود 90 مورد از این بقاع در شهرستان اصفهان هستند و حدود 70 مورد ازاین بقاع متبرکه نیز دارای درآمد است، افزود: در حال حاضر اطلاعات کامل حدود هفت هزار رقبه در سطح شهرستان اصفهان در بانک جامع اطلاعات موقوفات استان اصفهان ثبت شده است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه امامزادگان یکی از شعائر دین اسلام هستند ودر حال حاضر تنها 10 درصد از امام‌زاده‌های اصفهان دارای شجره‌نامه هستند، گفت: تولیت امامزادگان، بقاع متبرکه، تکایا و مساجد براساس قانون به عهده اوقاف و امور خیریه است.

وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته احکام هیئت امنا و مدیریت افتخاری برای بیش از 200 بقعه متبرکه و مسجد در اصفهان صادر شده است، اظهار داشت: این افراد به صورت افتخاری و بدون دریافت هنیچ هزینه‌ای در این اماکن فعالیت می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی در بقاع متبرکه زیر نظر دفتر فنی اوقاف و امور خیریه استان و برنامه‌های فرهنگی نیز زیر نظر معاونت فرهنگی ادارات اوقاف و امور خیریه هر شهرستان صورت می‌گیرد، ادامه داد: در حال حاضر در هفته دفاع مقدس و دهه کرامت قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه پنجم ذی‌القعده به عنوان روز ملی تکریم و بزرگداشت امام‌زادگان در سراسر کشور نام دارد و برگزاری این جلسه نیز به دلیل تکریم و گرامیداشت امامزادگان اصفهان است، بیان داشت: هم‌زمان با سراسر کشور برنامه‌های مختلفی را برای تکریم و بزرگداشت امامزادگان در اصفهان برگزار می‌کند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با بیان اینکه پنجم مهر ماه جاری مراسم تکریم و بزرگداشت امام‌زاده احمد ابن علی ابن محمد باقر (ع) در اصفهان  برگزار می‌شود، افزود: مردم اصفهان اعتقاد بسیاری به ائمه اطهار (ع) و فرزندان آنها دارند و در برنامه‌های مختلفی برای تکریم و بزرگداشت امامزاده‌ها شرکت می‌کنند و این امامزاده یکی از امامزادگان میراثی دارای شجره‌نامه معتبر به شمار می‌رود.

کد مطلب 1704753

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