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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

پوریان در گفتگو با مهر:

مجموعه تصاویر "چیستی و چرایی جنگ" در کشور توزیع شد

مجموعه تصاویر "چیستی و چرایی جنگ" در کشور توزیع شد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز گفت: مجموعه تصاویر نمایشگاهی "چیستی و چرایی جنگ" به مناسبت هفته دفاع مقدس در سراسر کشور توزیع شد.

سرهنگ پاسدار داود پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: در ایام هفته دفاع مقدس امسال هزار سری مجموعه تصاویر نمایشگاهی چیستی و چرایی جنگ که با بیانات حضرت امام خمینی(ره) آراسته شده بودند برای بهره برداری در نمایشگاه ها و مراکز فرهنگی و نظامی درسراسر کشور توزیع شد.

وی افزود: تصاویر دیده نشده دوران دفاع مقدس جذابیت خاصی برای نسل فعلی و همچنین رزمندگان آن دوران دارد و بعد از گذشت 22 سال از آن دوران طلائی دیدن تصاویری که در میدان نبرد ثبت شد شور و شوق ویژه ای در مخاطب ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: در این تصاویر به موضوعاتی مانند دلایل آغاز جنگ، نقش مردم در دفاع مقدس، چرا جنگ ما دفاع مقدس شد، ایثار جانبازان و آزادگان، دلایل پذیرش قطعنامه و لزوم صبر و استقامت پرداخته شده است.

پوریان افزود: تلاش کردیم در این سری نمایشگاهی به سؤالاتی که نسل جوان در مورد جنگ و بروز آن داشته بصورت مستند جواب بدهیم و در این راه از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) استفاده کردیم تا مخاطب جواب سؤالات خود را از زبان بهترین بندگان خدا دریافت کند.
 

کد مطلب 1704754

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