پلمب 23 وسیله بازی غیراستاندارد در شرق استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تجری اظهار داشت: در راستای نظارت اداره کل استاندارد بر تجهیزات شهربازی و ایمن سازی کودکان، طی چند روز گذشته آن دسته از وسایل وتجهیزات شهربازی در شهرهای آزادشهر، مینودشت، گالیکش وگنبد کاووس که فاقد تاییدیه ایمنی بودند پلمپ شد.

وی افزود: در مجموع 23 وسیله شهربازی در شرق استان توسط کارشناسان این اداره کل پلمپ شده است که تعداد 6 وسیله آن متعلق به شهرستان آزادشهر، تعداد شش وسیله متعلق به شهرستان گالیکش، یک وسیله از شهرستان مینودشت، دو وسیله متعلق به شهر دلند و هشت وسیله بازی نیز متعلق به شهرستان گنبد کاووس بوده است.

تجری ادامه داد: این وسایل شامل قصر بادی-استخر توپ- ترامپولین- چرخ وفلک-کشتی و تاب بوده اند.

هشدار درخصوص خطرات استفاده از عایق های رطوبتی غیراستاندارد

کارشناس مسئول صنایع برق، مکانیک و ساختمان استاندارد گلستان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل اظهار داشت: علی رغم اینکه مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری می باشند، اما هنوز عده ای از مصرف کنندگان یا سازندگان مبادرت به استفاده از مصالح غیراستاندارد و فاقد مشخصات فنی لازم در ساخت و سازها می کنند که این امری نگران کننده است.



سید علی جعفری ایوری ضمن اظهار این مطلب که یکی از این مصالح ساختمانی، عایق های رطوبتی است اظهار داشت: اداره کل استاندارد گلستان با کنترل و نظارت بر واحدهای تولیدی این صنعت و استاندارد سازی محصول، توجه ویژه ای به کنترل کیفیت این فرآورده قیری دارد اما متأسفانه ناآشنایی و ناآگاهی برخی سازندگان، مصرف کنندگان و گاها سودجویان باعث استفاده از عایق های رطوبتی فاقد کیفیت و استاندارد شده است.



وی با بیان این که عایق های رطوبتی مصرفی در ساختمان ها بعضا فاقد کیفیت لازم اند، خاطر نشان کرد: عدم پایداری حرارتی، نامناسب بودن انعطاف پذیری در سرما، کاهش مقاومت پارگی، کاهش وزن واحد سطح، کم بودن ضخامت و ... پس از نصب منجر به بروز مشکلاتی در عایق و نهایتا ازبین رفتن آن و عدم کنترل رطوبت می گردد.