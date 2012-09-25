آغاز دور جدید احضار و دستگیری اخلالگران ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده جدید ارزی تشکیل شده در بازپرسی مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی و دادسرای شهید مقدس (اوین) این روزها و هفته‌ها شاهد رفت و آمد و احضار و بازداشت برخی از اخلالگران ارزی است.

در همین حال، احتمال احضار برخی مسئولان نظارتی بانک مرکزی برای بررسی جزئیات بیشتر این پرونده وجود دارد.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری چندی پیش در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از خبر سراسری ساعت 21 خبری کوتاه از دستگیری اخلال کنندگان بازار ارز اعلام کرد.

او گفت: "مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند."

سردار سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم اخیرا با اشاره به آشفتگی و نوسانات اخیر بازار سکه و ارز، گفته است: سپاه کمک می کند تا عوامل پشت پرده این اتفاقات و اخلال در بازار شناسایی و دستگیر شوند.