لزوم گسترش و توسعه ورزشهای انفرادی در خوزستان

سیدجعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه ورزشهای انفرادی مدال آوری بسیار بالای دارند و در عین حال هزینه زیادی نیز ندارند، توسعه و گسترش آنها در استان خوزستان ضروری است.

وی با اشاره به ضعیف بودن استان در برخی رشته های انفرادی گفت: با توجه به استعداد استان در ورزشهای انفرادی، این ورزشها را باید بیشتر از گذشته تقویت کنیم.



حجازی از برنامه ریزیهای مستمر برای توسعه ورزش استان خبر داد و افزود: از حدود سه سال قبل که اتاق فکر ورزش خوزستان ایجاد شد، در حال مشاهده ثمرات آن هستیم بطوری که در این مدت متحول شدن ورزش و رشد و پیشرفت ورزشکاران حاصل شده است.



وی درباره طرح جامع ورزش استان گفت: این طرح بیش از یک سال پیش ابلاغ شد و اکنون در حال اجرایی شدن در ورزشهای باشگاهی، آموزشگاهی، همگانی و قهرمانی است.



رئیس اتاق فکر ورزش استان خوزستان تصریح کرد: طرح جامع و راهبردی توسعه ورزش استان با هدف بهره گیری از تمام ظرفیتهای ورزشی و تقویت ورزش قهرمانی و حرفه ‌ای تهیه شده است که با اجرای آن امکان استفاده، شناسایی و استعدادیابی ورزشی در همه رشته ‌های ورزشی استان فراهم خواهد شد.



وی افزود: بخشی از برنامه ریزیها و سرمایه گذاریها در خصوص ورزش استان خود را نشان داده و به جرات می توان گفت درآینده شاهد تاثیرات بیشتری از این سرمایه گذاری خواهیم بود.



حجازی همچنین در خصوص اسپانسرها در استان تصریح کرد: طبق آمار مدیرکل ورزش و جوانان استان تعداد تیمهای ورزشی نسبت به سال گذشته دو برابر شده که این آمار نشان از افزایش تعداد اسپانسرها و حمایت بیشتر آنها از تیمهای استان دارد.



وی با بیان اینکه شناسایی اسپانسرهای جدید برای تیمهای بدون اسپانسر در برنامه قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود تلاش می کنیم که هیچ تیم ورزشی بدون اسپانسر نباشد.