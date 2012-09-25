  1. جامعه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

مصالحه بیش از 67 درصد پرونده ها در دوایر مشاوره کلانتری ها

مصالحه بیش از 67 درصد پرونده ها در دوایر مشاوره کلانتری ها

رئیس پلیس پیشگیری تهران از مصالحه بیش از 67 درصد پرونده های ارجاع شده به مراکز مشاوره و مددکاری کلانتری ها در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محسن خانچرلی اظهار داشت:درشهریور ماه امسال با ارائه مشاوره و مددکاری در کلانتری ها، 2 هزار و 507 پرونده به صلح و سازش منجر شده است.

رییس پلیس پیشگیری پایتخت افزود: از مجموع پرونده های منجر به صلح و سازش طی مدت مذکور 425 پرونده حقوقی، 752 پرونده مربوط به اختلاف خانوادگی، همچنین 878 مورد پرونده متشکله در خصوص نزاع و درگیری و 452 فقره پرونده مربوط به سایر موارد به مصالحه منجر شده است.

سرهنگ خانچرلی ادامه داد: در این مدت سه هزار و 723 فقره پرونده به دایره مشاوره و مددکاری کلانتری های تهران بزرگ ارجاع شده که از این تعداد پرونده، تعداد دو هزار و 507 فقره آن منجر به صلح و سازش شده است.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه گفت: با وجود کارشناسان و مشاوران مددکار در کلانتری ها، اکثر پرونده های تشکیل شده در این مراجع به خصوص درگیری، نزاع و اختلافات خانوادگی با هدایت و مشاوره پلیس حل و فصل شده است و کمتر پرونده ای در این خصوص به دادگاه ارجاع گردیده و همین امر در کاهش پرونده های قضایی بسیار مفید بوده است.


 

کد مطلب 1704760

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