مصالحه بیش از 67 درصد پرونده ها در دوایر مشاوره کلانتری ها

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محسن خانچرلی اظهار داشت:درشهریور ماه امسال با ارائه مشاوره و مددکاری در کلانتری ها، 2 هزار و 507 پرونده به صلح و سازش منجر شده است.

رییس پلیس پیشگیری پایتخت افزود: از مجموع پرونده های منجر به صلح و سازش طی مدت مذکور 425 پرونده حقوقی، 752 پرونده مربوط به اختلاف خانوادگی، همچنین 878 مورد پرونده متشکله در خصوص نزاع و درگیری و 452 فقره پرونده مربوط به سایر موارد به مصالحه منجر شده است.

سرهنگ خانچرلی ادامه داد: در این مدت سه هزار و 723 فقره پرونده به دایره مشاوره و مددکاری کلانتری های تهران بزرگ ارجاع شده که از این تعداد پرونده، تعداد دو هزار و 507 فقره آن منجر به صلح و سازش شده است.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه گفت: با وجود کارشناسان و مشاوران مددکار در کلانتری ها، اکثر پرونده های تشکیل شده در این مراجع به خصوص درگیری، نزاع و اختلافات خانوادگی با هدایت و مشاوره پلیس حل و فصل شده است و کمتر پرونده ای در این خصوص به دادگاه ارجاع گردیده و همین امر در کاهش پرونده های قضایی بسیار مفید بوده است.



