به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امینی در مراسم معارفه مدیر بحران و پدافند غیرعامل این شرکت با تاکید بر اینکه ایجاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تخمین بحران‌ها ضروری است، تصریح کرد: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سطح دستگاه‌ها و شرکت‌ها ایجاد شود تا بتوان احتمال وقوع بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی را به خوبی تخمین زد.

وی افزود: به کمک پدافند غیرعامل تبعات ناشی از وقوع بحران را می‌توان کاهش داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان اظهار داشت: با تشکیل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در آبفای استان از این پس باید حوادث و آسیب‌های این حوزه شناسایی و مانع از وقوع آن شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه دشمنان ایران اسلامی در صدد جنگ نظامی و مقابله رو در رو نیستند، گفت: دشمنان در صددند با حمله به تأسیسات زیربنایی و حملات سایبری آسیب‌هایی به کشور وارد کنند که ایجاد دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل یکی از ضروریات با این تهدید است .

امینی بیان داشت: آرامش امروز کشور مرهون جان‌فشانی عزیزانی است که هشت سال از ایران اسلامی دفاع کردند و مانع از این شدند که ایران همانند برخی از کشورهای همسایه اقتدار خود را از دست بدهد.

به گزارش مهر،محمد صالح زاده به عنوان نخستین مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان منصوب و معرفی شد.

پلمب 4 واحد متخلف تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در اصفهان



مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان از پلمب چهار واحد متخلف تولید لوله‌های پلی‌اتیلن توسط بازرسان این اداره کل خبر داد.

اصغر صالح زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: بازرسان این اداره کل واحدهای تولیدی متخلف را که بدون داشتن علامت استاندارد اقدام به تولید لوله های پلی اتیلن با استفاده صددرصدی از مواد ضایعاتی می کردند را کشف و خط تولید آنها را پلمب کرد.

وی افزود: پرونده تخلف این واحدهای تولیدی تکمیل و برای پیگیری به مراجع قضایی انتقال داده شده است.

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان تاکید کرد: تمام تولیدات غیر استاندارد مکشوفه از واحدهای نام‌برده پلمب و جمع‌آوری شده است.

صالح زاده،خطرات بهداشتی ناشی از مصرف مواد ضایعاتی غیر استاندارد در این محصولات و نیز تهدیداتی که از این طریق متوجه محیط زیست می شود را غیر قابل جبران دانست.