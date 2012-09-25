نقص یک پروتئین عامل ناباروری در مردان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش پژوهان دانشگاه کاردیف می گویند افزودن این پروتئین به اسپرم مردان نابارور می تواند توانایی بارورسازی تخمک و افزایش چشمگیر شانس بارداری موفقیت آمیز را در پی داشته باشد.

این پژوهشگران دریافتند اسپرم در زمان باروری پروتئین مهمی موسوم به PLC-zeta (PLCz) را به تخمک منتقل می کند.

این پروتئین اسپرم فرایندی موسوم به فعال سازی تخمک را آغاز می کند که تمامی فرایندهای بیولوژیکی لازم برای شکل گیری یک جنین را به کار می اندازد.

اکنون این گروه از محققان دریافته اند که در برخی ناباروری ها، تخمک ها بارور نمی شوند چرا که اسپرم حاوی پروتئین معیوب (PLCz) است. در این موارد می توان با افزودن پروتئین فعال، فرایند بارور سازی به اسپرم بازگرداند و ناباروری مرد را درمان کرد.

این پژوهشگران می گویند می دانیم که برخی از مردان به دلیل ناتوانی اسپرم در فعال سازی تخمک نابارور هستند در این افراد حتی اگر اسپرم آنها به تخمک برسد نیز باروری روی نمی دهد.

تونی لای مجری این تحقیقات می گوید، این اسپرم ممکن است نسخه مناسب و اثربخشی از PLC-zeta (PLCz) را که برای آغاز مرحله بعدی باروری ضروری است نداشته باشد.

نتایج این تحقیقات در نشریه باروری منتشر شده است.