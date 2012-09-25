هشدار شورا نسبت به گودبرداری اطراف مدرسه البرز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی- ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری با بیان اینکه در حال حاضر به ساختمان‌های قدیمی که معماری اسلامی- ایرانی دارند بی حرمتی می‌شود به طوریکه در چند سال گذشته یک سوم بناهای ثبت شده تهران از بین رفته و آسیب دیده است، گفت: کمیسیون عمران باید فکری برای حفاظت از این بناها انجام دهد.

وی با اشاره به گودبرداری در جوار دانشگاه پلی تکنیک که در حریم مدرسه البرز قرار دارد گفت: ساختمان دبیرستان البرز دارای معماری اسلامی- ایرانی است و قابلیت الگوبرداری دارد اما با ساخت و سازهای وسیعی که در جوار آن در حال انجام است این بنا مورد تهدید قرار گرفته که جا دارد کمیسیون عمران شورا در این خصوص تحقیقاتی را انجام دهد.

این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید ساختمان‌هایی که معماری ایرانی- اسلامی دارند را حفظ کنیم، گفت: درست است که این فعالیت‌ها باید دارای مجوزهای سازمان میراث فرهنگی باشند اما شهرداری نیز باید در حفظ این بناها تلاش کند.

خسرو دانشجو در ادامه با تایید سخنان مسجد جامعی تاکید کرد: این ساختمان‌ها فرهنگ شهر ما را تشکیل می‌دهد و امکان ساخت دوباره آنها وجود ندارد و بناهایی تکرار نشدنی هستند.

وی ادامه داد: این طرح بیشتر به دلیل آن‌پیشنهاد شده که بناهای در حال ساخت که متاسفانه دقتی نیز به معماری ایرانی- اسلامی ندارند ملزم به توجه به اصول شوند زیرا ممکن است کم کم ساخت و سازهایی که با هویت ما همخوانی ندارند فراگیر و فرهنگ ایرانی- اسلامی در ساخت و ساز به فرامشوی سپرده شود. ما برای ساماندهی از آشفتگی ساخت و سازها به این موضوع ورود پیدا کرده‌ایم که در پایان اعضا با یک فوریت این طرح موافقت کردند.