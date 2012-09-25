استانداردسازی و ارتقای کیفیت در بخشهای فیزیکی پزشک قانونی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غلامزاده سه شنبه ظهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشک قانونی فارس اظهار داشت: در استان فارس سالانه 110 هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کننداما فضا موجود جوابگو این تعدادنیست.



وی همچنین تصریح کرد: در دو دهه اخیر ابعاد مختلفی از جرم وجنایت در جامعه ایجاد شده که رسیدگی به آنها نیاز به تجهیزات و نوآوری درامکانات پزشک قانونی دارد.

مدیرکل جدید پزشک قانونی فارس عنوان کرد: وحدت در صدور نظرات کارشناسان پزشک قانونی فارس از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده این ارگان برای سال جاری است.

