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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

غلامزاده خبر داد:

استانداردسازی و ارتقای کیفیت در بخشهای فیزیکی پزشک قانونی فارس

استانداردسازی و ارتقای کیفیت در بخشهای فیزیکی پزشک قانونی فارس

شیراز- حبرگزاری مهر: مدیرکل جدید پزشک قانونی فارس گفت: استانداردسازی و ارتقای کیفیت در بخشهای فیزیکی پزشک قانونی فارس ازجمله برنامه های در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غلامزاده سه شنبه ظهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشک قانونی فارس اظهار داشت: در استان فارس سالانه 110 هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کننداما فضا موجود جوابگو این تعدادنیست.
 
وی همچنین تصریح کرد: در دو دهه اخیر ابعاد مختلفی از جرم وجنایت در جامعه ایجاد شده که رسیدگی به آنها نیاز به  تجهیزات و نوآوری درامکانات پزشک قانونی دارد.
 
مدیرکل جدید پزشک قانونی فارس عنوان کرد: وحدت در صدور نظرات کارشناسان پزشک قانونی فارس از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده این ارگان  برای سال جاری است.
 
کد مطلب 1704767

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