به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین بیضایی تدوین کننده کتاب «بابانظر» شامل خاطرات شهید محمدحسین نظرنژاد صبح روز سهشنبه 4 مهر با حضور در خبرگزاری مهر میهمان گروه فرهنگ و ادب و سوالاتی در ارتباط با این کتاب بود.
بیضایی در این نشست در پاسخ به سئوالی درباره ثبت خاطرات دفاع مقدس اظهار کرد: هر فرد، جریان و گروهی در حماسه هشت ساله دفاع مقدس دخیل بوده است به نوعی میتواند خاطراتی را در این زمینه جمعآوری و منتشر کند؛ حال چه یک روز در دفاع مقدس بوده باشد و چه هشت سال.
وی ادامه داد: جنگ ما جنگی ملی است و مردم ایران هم هر یک به نوعی در این زمینه با یکدیگر سهیم بودهاند و همه هم به سهم خود دینشان را به انقلاب ادا کردهاند. مهم هدف مقدسی بوده که برای آن، عزیزترین مردم این سرزمین فدا شدهاند و براساس این هدف هر گروه و فردی میتواند دین خود را ادا کند.
بیضایی افزود: به نظر من بیش از تعداد رزمندگان دفاع مقدس میتوان درباره آنها کتاب داشت؛ چون فقط خود جنگ نیست که بستر ثبت و ضبط خاطرات است و موارد دیگری را نیز میتوان دستمایه خلق این اثر قرار داد.
تدوینکننده کتاب «بابانظر» افزود: حتی در همان دوران دفاع مقدس هم دوستان و بچههای جنگ میدانستند که پس از دوران دفاع مقدس به یک انقلاب اداری برخورد میکنیم و تحول عظیمی رخ میدهد که منجر به تغییر نگاه به ارزشها خواهد شد.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که ارزشهای جنگ پس از جنگ هرگز در مقام اجرایی شدن قرار نگرفتند. ما در دوران دفاع مقدس و در جبههها در قید و بند عنوان دکتر و مهندس و ...نبودیم، اما پس از جنگ این قید و بندها برای ما به وجود آمد.
وی در بخش دیگری از این نشست افزود: ما ثبت خاطراتمان از جنگ را بسیار دیر شروع کردیم. توان ثبت خاطرات ما از دفاع مقدس که همین چند تا کتاب نیست که امروز این همه روی آنها مانور میشود. ما باید حداقل به اندازه هر استان، یک کتاب در خور توجه درباره دفاع مقدس منتشر میکریدم و یک برنامه تلویزیونی شاخص میساختیم، اما این اتفاقات نیفتاده است. تعارف هم نداریم. نگاه ما عوض شده و تازه ناراحتیم که چرا کتابهای ما در این حوزه عامهپسند و همه پسند نیست. معلوم است که با این نگاه اینگونه نیست و نخواهد بود.
مشروح این نشست به زودی منتشر میشود.
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