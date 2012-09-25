طرح اسکان موقت زلزله زدگان حذف شد

محمود مظفر با بیان اینکه بین اسکان اضطراری تا دائم یک سال تا یک سال و نیم به طول می انجامد به خبرنگار مهر گفت: در زلزله آذربایجان شرقی برای اولین باراسکان دائم جای اسکان موقت را می گیرد. بنابراین به دلیل سرعت ساخت اسکان دائم به این مرحله کمتر پرداخته شده است و ما امیدواریم تا یک ماه آینده زلزله زدگان خانه خود را تحویل بگیرند.

وی افزود: نماینده سوئیس در بازدید از فعالیت های هلال احمر در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، از فعالیت های ایران قدردانی کرد و گفت که این منطقه می تواند الگویی برای فعالیت امدادرسان هلال احمر باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه تعدادی از چادرهای امدادی در مناطق زلزله زده به سرقت رفته است، گفت: طبیعی است که در روزهای اول زلزله تعداد هجوم آورندگان برای گرفتن چادر زیاد باشد و ممکن است در این زمان اتفاقاتی نیز افتاده باشد ولی اکنون به اندازه کافی چادر توزیع شده و آنهایی که دریافت نکرده بودند با ارائه کارت شناسایی چادر گرفتند.

مظفر در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه چرا هنوز هلال احمر در منطقه زلزله زده حضور دارد و اقداماتی که خارج از وظایف آن است انجام می دهد، گفت: طبق مصوبات اسکان اضطراری 45 روزه است و بعد از 45 روز امدادگران این سازمان باید برگشته و برای حوادث بعدی بازتوانی کنند. اما دلیل اینکه هنوز در این منطقه حضور داریم، این است که حس می کردیم مردم زلزله زده هنوز به حضور ما نیاز دارند .

رئیس سازمان هلال احمر گفت: برخی از کارها نیز که وظیفه سازمان نیست را انجام داده ایم چون یا متولی خاصی نداشته و یا امکانات کمی وجود داشته است و ما در این زمینه به آنها یاری رساندیم مثل ساخت سرویس های بهداشتی که برعهده شهرداری ها بود.