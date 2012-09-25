اسکان شش هزار دانشجو در خوابگاه های دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حسین نوید امروز سه شنبه با بیان اینکه ظرفیت کل خوابگاه های دولتی این دانشگاه پنج هزارو 900 نفر است تصریح کرد: این تعداد شامل دو هزارو 550 نفر دانشجوی دختر و سه هزارو 350 نفر دانشجوی پسر می شود.



وی در ادامه ظرفیت آماده شده خوابگاه های خود گردان این دانشگاه را که به دانشجویان دختر اختصاص یافته 625 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد از دانشجویان این دانشگاه نیز به دلیل کمبود ظرفیت در خوابگاه ها در خوابگاه خود گردان ساکن شده اند.



به گفته دکتر نوید در حال حاضر این تعداد دانشجویان در یک مجتمع خوابگاهی و پنج خوابگاه خودگران مربوط به دختران و سه مجتمع خوابگاهی مربوط به پسران اسکان یافته اند.

حضور دو نفر از همکاران اداره صنعت معدن وتجارت مراغه در تمرینات آمادگی تیم ملی سرکل کبدی

طبق اعلام هیئت کبدی استان عسگر عازمی و یوسف ادهمی دو همکار اداره صنعت معدن وتجارت مراغه در سومین مرحله از آماده سازی تیم ملی سرگل کبدی برای حضور در مسابقات آسیایی در پاکستان حضور یافتند .

این تمرینات با حضور 22 کبدی کار در زمین چمن ورزشگاه تختی شهر مراغه تا هشتم مهرماه جاری ادامه خواهد داشت و از بین ورزشکاران دعوت شده به این اردو ، 12 کبدی کار انتخاب و به مسابقات آسیایی که دوم آبان در پاکستان برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

استقرار سامانه مهندسی ارزش در شبکه پایاب سدهای آذربایجان شرقی

مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از استقرار سامانه «مهندسی ارزش» در شبکه پایاب سدهای استان خبر داد.

غلامحسین بابایی گفت: با توجه به برنامه های شرکت آب منطقه ای استان مبنی بر لزوم انجام مهندسی ارزش در شبکه های آبیاری و زهکشی استان در سال 90 نسبت به عقد قرارداد مطالعات مهندسی ارزش در شبکه آبیاری طرح سهند، شبکه آبیاری طرح قلعه چای، شبکه آبیاری طرح خداآفرین و شبکه طرح توسعه بهره برداری از ارس اقدام شده است.

این مقام مسئول با بیان مزیت های انجام مطالعات مهندسی ارزش اظهار داشت: مهندسی ارزش به عنوان شیوه ای کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه های غیرضروری و کوتاه کردن زمان اجرا و بهینه سازی طرح ها بکار گرفته می شود و بررسی های آن علاوه بر مرحله طراحی و ساخت طرح ها، شامل مرحله بهره برداری و نگهداری نیز می شود.

ارسال چهارمین کمک اصناف و بازاریان مراغه به مناطق زلزله زده استان



معاون سازمان و رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت : با همکاری اصناف و بازاریان مراغه چهارمین محموله از کمکهای خداپسندانه به مناطق زلزله استان ارسال شد .

باقراصل نجاری افزود : از اولین روز زلزله غم انگیز شهرهای هریس ، اهر ، ورزقان اصناف خیر مراغه در چهار مرحله اقلام خود را به این مناطق ارسال کردند که در مجموع بیش از 800 میلیون ریال کمکهای نقدی و غیر نقدی است .

وی افزود : محموله ارسالی اخیر به مناسبت چهلمین روز درگذشت جانباختگان زلزله ، کمک 530 میلیون ریالی شامل اقلام انواع پوشاک بچه گانه ، زنانه ، مردانه ، مواد غذایی و پتو و لوازم بهداشتی با همکاری اتحادیه تریکو و پوشاک شهرستان بوده است .