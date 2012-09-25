ادعای کهنه و کذب عربستانی ها نباید مستمسک برخی از هموطنانمان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده اسـت: با توجه به حواشی دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و پرسپولیس تهران،برنامه نود، برخی رسانه ها و همچنین برخی از دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس، مباحث و جنجال های کذب تیم الهلال عربستان در ادعای اینکه در اصفهان آب آلوده در اختیار آنها گذاشته شده است را بار دیگر مطرح کردند. بدون اینکه دوستانی که این ادعا را مطرح می کنند فرجام و مختومه شدن جار وجنجال الهلالی ها را نیز اطلاع رسانی کنند.

یک بار دیگر به همگان یادآور می شویم درباره ادعای باشگاه عربستانی، مطابق با نامه ارسالی کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران و خبری که در این باره درتاریخ 15 تیر 1390 در سایت رسمی فدراسیون فوتبال کشورمان منتشر شد آمده است: "پرونده شکایت باشگاه الهلال عربستان از سپاهان ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مختومه اعلام شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون،طی نامه ای که از سوی دبیرکل ای اف سی در تاریخ 5 جولای به دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده،شکایت باشگاه الهلال عربستان از باشگاه سپاهان در باره اتهام در اختیار گذاشتن آب های ناسالم از سوی باشگاه سپاهان به تیم الهلال مختومه و بی پایه و اساس اعلام شد.

لازم به ذکر است مختومه شدن این پرونده پس از بررسی توسط کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا و براساس لوایح دفاعی ارسالی از سوی فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه سپاهان به دلیل نداشتن ادله و مدارک و مستندات کافی از سوی باشگاه الهلال اتفاق افتاد."

الهلالی ها در آن ایام به گزارش ای اف سی اکتفا نکرده بودند و آب هایی که در اصفهان در اختیار آنها گذاشته شده بود را به عربستان بردند و در آزمایشگاه های کشورشان مورد بررسی قرار دادند که طبق اعلام سایت های رسمی عربستانی، آزمایشگاه های مذکور نیز سالم بودن این آبها را تایید کرده بود.

یک بار دیگر با توجه به اینکه این موضوع پس از دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس زنده و مستمسک قرار گرفته است تاکید می کنیم که همه آب های آشامیدنی و تغذیه هایی که توسط کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس مصرف شده بود توسط خود پرسپولیسی ها تهیه شده و اصولاً در مسابقات داخلی میزبان هیچگونه وظیفه و مسئولیتی در ارتباط با اسکان، تغذیه و سایر امور تیم مهمان ندارد.

باعث تاسف است که جنجال بیهوده و ادعای واهی یک تیم عربی در سال گذشته، در این ایام مستمسک برخی دوستان هموطن مان قرار گرفته است. بی آنکه بدانند و اطلاع رسانی کنند که ادعای الهلالی های توسط ای اف سی و البته آزمایشگاه های عربستانی رد شده بود.