حوادث فرونشست زمین تلفات جانی و مالی نداشت/ هشدارهای مهم به شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله تیموری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعداد حوادث فرونشستن زمین در تهران پایین است. پایتخت به لحاظ قدمتی که دارد و وجود چاههای قدیمی با حوادثی مانند فرونشست روبرو می باشد. در خیابان ولیعصر نیز به دلیل بافت فرسوده و قدیمی آن به خصوص در ولیعصر جنوبی شاهد این دست حوادث هستیم.

وی افزود: حوادث فرونشست زمین با توجه به بافت خیابان ولیعصر و انجام پروژه عظیم مترو در آن یک موضوع قابل پیش بینی است و با اقدامات صورت گرفته تاکنون این حوادث با تلفات جانی و خسارت مالی برای شهروندان روبرو نبوده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد: پس از وقوع هر حادثه امدادگران آتش نشانی به سرعت در محل حاضر شده و از بروز حوادث ثانویه جلوگیری می کنند. شهرداری تهران نیز ساختمان هایی که احتمال خطر برای آنها وجود دارد خریده تا مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.

تیموری همچنین درباره حوادث رخ داده در مترو نیز گفت: در متروی تهران علت های ثانویه باعث بروز حادثه می شوند مترو از لحاظ ایمنی دارای استانداردهای بالایی است و آتش نشانی به عنوان همکار در بخش ایمنی مترو فعالیت می کند.

وی افزود: آتش نشانی مترو مجزا بوده و دارای تجهیزات خاص در زمان وقوع حوادث می باشد.

تیموری در پایان با هشدار به شهروندان اظهار داشت: 12 درصد حوادث تهران مربوط به حوادث در محل های مسکونی می باشد توجه نکردن به برخی مسائل کوچک می تواند حوادثی بزرگ را به وجود بیاورد . یونولیت های استفاده شده در برخی از خانه ها بسیار خطرناک بوده و با کوچکترین حرارتی گازهای سمی از خود متصاعد می کنند. همچنین نداشتن سیم ارت برای برخی از وسایل برقی خطرناک است . یکی دیگر از مواردی که شهروندان به آن توجه نمی کنند نداشتن ترموکوبل در بخاری و اجاق های گاز است که وجود این سیستم می تواند از وقوع بسیاری حوادث مرگبار جلوگیری کند.