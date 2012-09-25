شاعر جوان کرمانشاهی برگزیده نخستین جشنواره بین المللی شعر رضوی کردستان شد

شاعر جوان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این جشنواره گفت: در این جشنواره تعداد زیادی از شاعران کردی زبان از نقاط مختلف ایران و جهان حضور داشتند و این خود موقعیت مناسبی را برای تبادل اطلاعات و نقطه نظرات شاعران شرکت کننده فراهم کرده بود.

ثریا صفری افزود: چون جشنواره شعر کردی رضوی برای نخستین بار بود که برگزار می شد مسلما دارای نقایصی بوده است که امیدواریم در دوره های بعدی این نقایص به نحو مطلوبی رفع شود اما حضور شاعران کرد از نقاط مختلف کشور و جهان از جمله موارد مطرح و برجسته این جشنواره است.

وی در خصوص شعری که در این جشنواره به عنوان برگزیده شناخته شده بود گفت: با توجه به موضوع جشنواره شعر من نیز در مورد امام رضا(ع) بود که با سبک جدیدی سروده شده است، شعر سپیدی که در آن از تک بیت های ده هجایی کردی که امروزه تقریبا منسوخ و فراموش شده استفاده شده است.

سروده این شاعر کرمانشاهی به شرح زیر است:

دُو گُومَیل گَنِم

بِری کَموتَر...

یَکیگ دو گام نا وَرَو آسمان

وَ یواشیگ وَت:

مِه خُوم دَوریشَگی دَر مالِدانِم

مگر نیونی خَمی ها تِک زُوانِم

دالِگِ گوچان وَ دَسیگ

وِراوَی زَیو گِردُیوَ شانَو

وَ دسمالیگ عَصرِ هسارَیل پاکَو کِرد

ریو گَردانَ پشتِ سَری:

دِلِم صد جاره شِکیاسو خَمینِم

اگر یَی دَف تِرَک مالِ تِ نَیونِم

*

دالِگِم ئیوشی: یا ایمامِ غریب!

دَسِم گِرید، عَصر، زایده چَوی

- مِشتی گَنِم بِکَه نذری

زُوانِم وَ هیوچ نِیَچرخید

ناودِلِم بیاوانِ هِشکِ بی‌بَریگه

زُیوخاویگ، ها دَمِ قِصَیلِ نَوَتیم

سوزِ سَردیگ وَ لای لاوَ لاوَیلِ خیالِم تید

مِنالیم دَسی ها ضِرَی زردیگ

جُوانیم ها لای کَموتَریلِ هَسار

پیریم چودَ پیریِ تِماشایلِ وَ جی مَنی

زوانِم چرخید:

مِنی بِگره پَنای خُود جورِ آهو

بمینِم وَی بیاوانه مگر بو؟



ترجمه:

دو مشت گندم

تعدادی کبوتر...

یک نفر دو قدم رو به آسمان برداشت

به آرامی گفت:

من درویش در خانه‌ی شما هستم

مگر نمی‌بینی که غصه‌ای نوک زبانم است

مادر عصا به دستی

نق‌زدن‌های زمین را به دوش گرفته بود

با دستمالی اشک‌های ستاره‌ها را پاک می‌کرد

به پشت سرش نگاه کرد:

دلم صد بار شکسته و غمگینم

اگر یک بار دیگر خانه‌ تو را نبینم

*

مادرم می‌گوید: یا امام غریب!

دستم را می‌گیرد، اشک به چشم‌اش می‌آید

- مشتی گندم نذر کن

زبانم به هیچ‌چیز نمی‌چرخد

دلم بیابان خشک و بی‌‌ثمری است

خونابه‌ای روی لبِ حرف‌های نگفته‌ام است

سرمایی از سمت لالایی‌های خیالم می‌‌آید

بچه‌گی‌هایم دستش را به ضریح زردی گرفته است

جوانی‌ام کنارِ کبوترهای حیاط است

پیریم به استقبال نگاه‌های به جا مانده می‌رود

زبانم می‌چرخد:

مرا مانند آهو در پناه خودت بگیر

مگر می‌شود من در این بیابان بمانم؟



لازم به ذکر است یزدان بابایی از شهرستان صحنه استان کرمانشاه نیز به عنوان برگزیده این جشنواره شناخته شد.



در این جشنواره محمد جواد محبت شاعر کرد زبان و کرمانشاهی، و عبدالرضا رادفر به عنوان داور حضور پیدا کرده و از محمدجواد محبت نیز قدردانی شد.