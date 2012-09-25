شخصیت پیامبر(ص) را با ساخت فیلم موهن نمی توان تخریب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی علوی گرگانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران،‌ ضمن محکوم کردن ساخت فیلم موهن درباره شخصیت نبی اکرم(ص) اظهار داشت: این اقدام موهن نشان دهنده نفهمی سازندگان و حامیان آنان است، شخصیت پیامبر(ص) را با چنین اقداماتی نمی توان تخریب کرد.



لزوم ایستادگی در برابر اهانت کنندگان به پیامبر(ص)



آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه شخصیت نبی اکرم(ص) با چنین اقداماتی از بین نمی رود، گفت: ما وظیفه داریم در مقابل اهانت کنندگان بایستیم تا جرات اهانت نداشته باشند.



وی با اشاره به مفاهیم گسترده قرآن که تمامی برنامه های هستی را در خود جای داده است، گفت: برای فهم قرآن نیازمند معرفت عمیقی هستیم.



هشدار نسبت به تبلیغات گسترده دشمن



این مرجع تقلید در ادامه با هشدار نسبت به تبلیغات گسترده دشمن، اظهار داشت: برای اینکه جوانان از این فریب ها و فتنه ها در امان باشند باید قرآن را پیش روی خود قرار دهند و با انس با آن و تامل در مفاهیم این کتاب آسمانی، نیاز‌های خود را برطرف سازند.



وی با تاکید بر اینکه قرآن زندگی ما را منظم می کند، افزود: قرآن نسخه درمانی برای انسان‌هاست و اگر شخصی به این نسخه درمانی عمل نکند، خود متضرر می‌شود.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله علوی گرگانی در پایان ادامه داد: اگر قرآن به اعضا و جوارح و رفتار ما نفوذ کند علاوه بر سعادت اخروی، در دنیا نیز به آسودگی خواهیم رسید.