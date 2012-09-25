لیبی همچنان در مسیر بی ثباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "انحلال شبه نظامیان در لیبی" آورده است: محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از موضوع کشته شدن شانزده سرباز مصری برای عزل نظامیان به ویژه حسین طنطاوی وزیر دفاع مصر استفاده کرد و در این راه نیز موفق شد.

این روزنامه می افزاید: رهبران جدید لیبی نیز پس از انتخابات کنگره ملی در همین مسیر گام برداشتند و از حمله شبه نظامیان به کنسولگری آمریکا در بنغازی نهایت استفاده را کردند و ارتش ملی لیبی با حمله به شبه نظامیان در طرابلس و بنغازی آنها را از اماکنی که در آن مستقر بودند، بیرون کردند.

القدس العربی می نویسد: اما این بدان مفهوم نیست که آنها به یکباره صحنه را خالی کنند و این موضوعی است که ناظران امور لیبی آن را مورد تایید قرار داده اند.

این روزنامه می افزاید: شبه نظامیان که نیروهای دولتی به دنبال انحلال آنها و کنار زدن فرماندهانشان هستند نقش زیادی در جنگ علیه رژیم سابق داشته اند و بنابرین به راحتی کنار نخواهند رفت هرچند که وعده های خیره کننده ای دریافت کرده باشند.

روزنامه فوق می نویسد: اوضاع در لیبی همچنان بی ثبات و آشتی ملی بی مفهوم است و دولت جدید کنترلی برتمامی مناطق این کشور ندارد.

این روزنامه بیان کرد: هنگامی که آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی نمی تواند تصویر روشنی از شرایط لیبی ارائه کند و امنیت کنسولگری این کشور در لیبی را فراهم آورد، بعید است که دولت جدید و دستگاههای امنیتی تازه شکل گرفته آن بتوانند کاری انجام دهند.

القدس العربی می افزاید: بستن مقرهای شبه نظامیان سبب خواهد شد که آنها به فعالیت مخفی روی آورند که این به مراتب خطرناک تر است.

در واقع هنگامی که محمد المقریف رئیس کنگره ملی لیبی از احتمال هرج و مرج به دنبال تلاش برای انحلال شبه نظامیان خبر داد به خوبی اوضاع را درک کرده بود.

این روزنامه بیان کرد: به نظر نمی رسد که ماموریت مقامات جدید لیبی آسان باشد زیرا انحلال شبه نظامیان و جذب آنها در ارتش ملی لیبی سبب مشکلاتی برای خود این ارتش مشابه آنچه برای ارتش افغانستان رخ داد می شود.

این روزنامه می نویسد: به هر حال اوضاع لیبی از نظر امنیتی تیره است.