به رغم همه کارشکنی ها روز به روز بر عزت ایران اسلامی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار داشت: تاریخ را که ورق می زنیم چنین صف آرایی میان جبهه حق و باطل وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در یک طرف این جبهه استکبار جهانی و تعدادی از کشورهای فریب خورده و در طرف دیگر یک نظام الهی قرار دارد، بیان داشت: این نظام الهی حرفهای نو و جدیدی از جنس حق را به جهانیان عرضه کرده و موجب وحشت استکبار شده است.

دهمرده ادامه داد: در این نبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علی رغم همه مشکلات به خوبی ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه علی رغم همه کارشکنی های دشمنان روز به روز بر عزت، شرف و بزرگی ایران اسلامی افزوده می شود، بیان داشت: امروز این نظام الهی به عنوان الگویی برای همه آزادی خواهان جهان معرفی شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه خدمت در این نظام الهی توفیق محسوب می شود، یادآور شد: هر کسی در هر بخش و جایگاهی باید فرصت خدمت را غنیمت بشمارد.

دهمرده با یادآوری اینکه فرصت ها اندک است و دیر به دست می آید، افزود: این نظام الهی متعلق به همه آزادی خواهان جهان بوده و خدمت در این نظام گام برداشتن در مسیر ساختن بشریت و جهانی آزاد است.

وی با یادآوری اینکه چشم همه آزادی خواهان جهان به نظام جمهوری اسلامی ایران دوخته شده است، عنوان کرد: ماموریت ما در این زمینه سنگین است و باید همه در راستای رشد و تعالی کشور و استان گام برداریم.