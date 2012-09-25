وقف 10 میلیارد ریالی در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی اظهار داشت: خیر نیکوکار تنکابنی بنام حاج ابوالفتح دهقانکار با نیت خالص و رضای خداوند با مراجعه به اوقاف تنکابن در این هفته سه باب از مغازه خود به مساحت 150 مترمربع را در شهر تنکابن وقف کرده است.

وی افزود: این واقف که پدر شهید بوده نیات خود را خیرات و مبرات و برگزاری مراسم عزاداری و مذهبی در مسجد جامع شهرستان تنکابن قرار داده است.

سهرابی اظهار داشت: خیرانی که در جهت وقف اموال و دارائیهای خود برای برطرف شدن مشکلات جامعه و تقویت بنیه دینی و مذهبی و ارزشهای اسلامی قدم بر می دارند دارای جایگاه والا و نام آنان تا ابد ماندگار می ماند و این سنت حسنه را که به نسل آینده هم منتقل می نمایند دارای اجر و پاداش فراوانی هستند.

حضور کاروان ورزشی اوقاف مازندران در جشنواره جام ولایت



فرشید نوروزی رئیس اداری مالی اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: کاروان ورزشی اوقاف در سومین جشنواره ورزشی جام ولایت شرکت می کند.

وی افزود: این جشنواره سراسری ورزشی که در استان گیلان از هشتم تا 13 مهرماه برگزار می شود کاروان ورزشی اوقاف مازندران در رشته های انفرادی تنیس روی میز، شنا،آمادگی جسمانی، دو میدانی و تیراندازی و رشته گروهی ورزشی والیبال و فوتسال جمعا به تعداد 40 نفر در این جشنواره حضوری فعال خواهد داشت.

نوروزی ادامه داد: این جشنواره سراسری که هر ساله از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در یکی از استانها برگزار می شود در سال 89 اوقاف مازندران و در سال 90 اوقاف اصفهان میزبان این جشنواره بوده و سومین جشنواره در استان گیلان برپا می شود.