ساخت سلاحی جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ناتینگام ماده متخلخل و اسفنجی جدیدی موسوم به NOTT-300 ساخته اند که به ادعای آنها ارزان تر و اثربخش تر از مواد موجود برای جذب گازهای آلاینده مانند دی اکسید کربن و دی اکسید سولفور است.

در حالی که روی آوردن گسترده از سوخت های فسیلی به جایگزین های سبزی مانند فناوری های انرژی خورشیدی، بادی و امواج می تواند بهترین شیوه های سازگار زیست محیطی برای افزایش تولید برق باشد اما حقیقت محض و ساده این است که این اقدام به صورت تدریجی و کند پیش می رود.

بسیاری از مردم جذب و جداسازی کربن را یکی از گام های لازم در مسیر ساخت آینده ای سبز و پاک می دانند اما شیوه های کنونی بسیار پرهزینه هستند و خودشان میزان زیادی انرژی مصرف می کنند.

اکنون محققان دانشگاه ناتینگهام ادعا دارند ماده NOTT-300 آنها نسبت به شیوه های کنونی بهبود چشمگیری در جذب کربن دارد. در شیوه های کنونی از حلالی استفاده می کنند که وقتی گرم می شود دی اکسید کربن را جذب و سپس بخار آب آزاد می کند، در این شیوه جریانی از دی اکسید کربن غلیظ به جا می ماند.

در مقایسه، ماده NOTT-300 میزان زیادی دی اکسید کربن و دی اکسید سولفور جذب می کند و مواد شیمیایی گاز جذب شده را از طریق کاهش فشار آزاد می کند.

این ماده جدید بسیار گزینشی عمل می کند یعنی می تواند میزان اندک و یا هیچگونه گاز دیگری مانند هیدروژن، متان، نیتروژن یا اکسیژن را جذب نکند.

این ماده همچنین ثبات شیمیایی بالایی به همه حلال های آلی رایج دارد و در دمای آب تا 400 درجه سانتی گراد ثباتش را حفظ می کند.

همچنین از آنجا که از مواد آلی ارزانی با آب به عنوان تنها حلالش، ساخته شده است، تولید انبوه آن بسیار ارزان تمام می شود.

پروفسور مایکل شرودر از دانشکده علوم دانشگاه ناتینگهام گفت: از ماده جدید ما می توان در فناوری های جذب کربن برای کاهش انتشار دی اکسید کربن استفاده کرد و گازهای گلخانه ای موجود در جو را کاهش داد.

این ماده همچنین می تواند کاربردهایی در فرایند های جداسازی گازها در مکانهایی داشته باشد که حذف دی اکسید کربن یا گازهای اسیدی مانند دی اکسید سولفور ضروری است.