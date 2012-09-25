شکارچی متخلف درگرمه دستگیر شد

حسین آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شکارچی متخلفی که اقدام به شکار آهو در منطقه سفید دالی شهرستان گرمه می‌کرد توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست و همکاری پلیس امنیت شهرستان دستگیرشد.

وی اظهار داشت: از فرد دستگیر شده، دو لاشه آهوی ماده و یک دستگاه دوربین چشمی شکاری کشف و ضبط و یک دستگاه موتور سیکلیت تریل سوزکی متعلق به وی توقیف شد.

آبسالان با بیان اینکه یکی از متهمین که از محل متواری شده توسط مامورین شناسایی شده است، گفت: متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

وی از شهروندان و طبیعت دوستان استان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی اعم از شکار و صید غیر مجاز، آلودگی و تخریب محیط زیست، آتش سوزی و ... را سریعا از طریق تلفن بین شهری 09695 به ادارات محیط زیست سطح استان اطلاع دهند.