استقبال رسمی از دارنده مدال طلای المپیاد ادبی کشور در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان صبح سه شنبه در آئین استقبال، تجلیل و تقدیر از امیر حسین مرشدی دارنده مدال المپیاد ادبی کشور در سالن اجتماعات کانون امام خمینی (ره) شهر دامغان با اشاره به اینکه طی سال های قبل رتبه علمی جمهوری اسلامی ایران در دنیا بیست و یکم بوده، اظهار داشت: ایران در جایگاه دوم علمی منطقه است.

محمد علی امانی افزود: در حال حاضر رتبه علمی جمهوری اسلامی ایران در دنیا 16 است که با کسب این رتبه امروز شاهد جهش و موفقیت های علمی خوبی در کشور و جهان هستیم.

وی خاطر نشان ساخت: رشد علمی ایران 11 برابر رشد علمی کسب شده در سطح جهان است.

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان یادآور شد: الحمدالله ایران اسلامی با تلاش و جدیت دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های علمی، آموزشی، نظامی و اقتصادی به یک جایگاه خوب و ممتازی دست یافته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد کشور دانش محور است اضافه کرد: به امید خداوند متعال و همت جوانان ما، ایران در 50 سال آینده عنوان مرجع علمی جهان از آن خود خواهد کرد.

امانی یادآور شد: امروز آموزش و پرورش مجاهدت وار به مردم و دانش آموزان خدمت می کند تا علم و عمل در بین دانش آموزان به خوبی نهادینه شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان در پایانخاطرنشان کرد: در اجرای طرح پروژه مهر امسال کار جابجایی50 مدیر در سطح مدارس با همت و تلاش معاونین و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش دامغان صورت پذیرفت تا پروژه مهر در سال تحصیلی جدید به خوبی اجرا شود.

به گزارش مهر، در آئین تجلیل و تقدیر از امیر حسین مرشدی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی کشور در شهرستان دامغان مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان، مدیر و معاونین آموزش و پرورش دامغان، جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان حضور داشتند.