به گزارش خبرنگار مهر، محمد خطابی که برای بازدید از پروژه های مهر ماندگار به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، صبح سه شنبه در نشست ستاد پیگیری طرح‌های مهر ماندگار این استان در یاسوج افزود: در این بازدید پیشرفت فیزیکی پروژه ها و مقایسه آن با برنامه زمان بندی شده تکمیل طرح و همچنین وضعیت کیفی، مشکلات و موانع طرح ها بررسی می شود.

وی بیان داشت: پروژه های مهر ماندگار در این استان در مجموع پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و همه تلاش مسئولین در مرکز و استانها بر این است تا پروژه ها مهر ماندگار به مراتب تا پایان کار دولت دهم به اتمام برسند.

خطابی بخش قلب بیمارستان امام سجاد(ع)، موزه یاسوج، استادیوم 15 هزار نفری یاسوج و تالار مرکزی یاسوج را از جمله پروژه های با پیشرفت فیزیکی خوب عنوان کرد که امسال به بهره برداری می رسند.

وی افزود: روند اجرای خط انتقال آب شرب و بهداشتی به شهر "لیکک" تنها 16 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که کمبود اعتبار و نقدینگی مشکل اصلی تحقق نیافتن این طرح ملی و بزرگ است.

خطابی 25 پروژه مهم و کلیدی این استان را از طرح‌های مهر ماندگار عنوان کرد و گفت: این طرح ها باید تا پایان عمر دولت به بهره برداری برسند.