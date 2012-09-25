پیگیری جدی مسئولان برای تامین آب شرب بهداشتی در علی آباد گونه محمدشهر

داریوش وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روستای علی آبادگونه که در جوار شهر محمدشهر قرار گرفته است. این روستا از روستاهایی است که مدت تشکیل دهیاری در آن از 18 ماه فراتر نرفته است اما با وجود این عمرکوتاه دهیاری توانسته است اقدامات و گام های مثبت و ارزشمندی را در جهت اعتلای عمران و آبادانی روستای علی آباد گونه بردارد.



به گفته وکیلی با توجه به اینکه در علی آبادگونه مدت 40 سال است آب شرب مناسب و بهداشتی وجود ندارد، یکی از اولویتها و برنامه های اصلی این دهیاری تامین آب شرب مناسب در این روستا است.



دهیار علی آبادگونه درهمین رابطه گفت: با توجه به اهمیت مسئله تامین آب شرب در منطقه پیگیری ها برای انجام این مهم دررئوس برنامه ها و اولویت های کار این دهیاری و شورای روستا قرار گرفته است تا با حمایت و تعامل مسئولین شهری و استانی بتوانیم این مشکل را هر چه سریعتر مرتفع نماییم.



وکیلی در پایان یادآور شد: در این راستا مساعدتهای فرماندار کرج، مدیر کل امور روستایی استان البرز و مدیریت شهری محمدشهر در جهت برآورده شدن امکانات این طرح بسیار حایز اهمیت بوده است.

