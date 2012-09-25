برداشت برنج رتون در 155 هکتار از اراضی کشاورزی بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود غلامی اظهار داشت: پرورش رتون امسال در سطح 15 هزار و 500 هکتار ازاراضی شالیزاری این شهرستان انجام و پیش بینی می شود حدود 23 هزار و 250 تن شلتوک برداشت شود.

وی افزود: مقدار 800 تن کود شیمیایی جهت حمایت از کشاورزان توزیع شد.

بسیج اساتید فرماندهی کردن جنگ تمام عیار



مسئول سازمان بسیج اساتید دانشگاههای مازندران گفت: اساتید بسیجی باید دفاع مقدس را به نسل آینده انتقال و با بهره گیری از مقوله دفاع مقدس می شود کشور را بیمه کرد.



سید نورزاد نبوی در نشست ماهانه مسئولین کانونهای بسیج اساتید اظهار داشت: هدف از این نشست هدایت، انسجام، نظارت و پشتبانی کانونهای بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تبین مسائل جاری داخلی و منطقه ای و پیگیری مطالبات رهبری است.

وی افزود: مهم ترین دستاورد کانونهای بسیج اساتید حفظ و انسجام اساتید بسیجی نیروی متدین، ارزشی و توانمندی و ارتقا مدیریت ارزش، معرفت و بصیرت افزایی است.





