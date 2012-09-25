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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

غلامی خبر داد:

برداشت برنج رتون در 155 هکتار از اراضی کشاورزی بابل

برداشت برنج رتون در 155 هکتار از اراضی کشاورزی بابل

بابل - خبرگزاری مهر: مدیرجهادکشاورزی بابل گفت: برداشت برنج رتون در 155 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود غلامی اظهار داشت: پرورش رتون امسال در سطح 15 هزار و 500 هکتار ازاراضی شالیزاری این شهرستان انجام و پیش بینی می شود حدود 23 هزار و 250 تن شلتوک برداشت شود.

وی افزود: مقدار 800 تن کود شیمیایی جهت حمایت از کشاورزان توزیع شد.

بسیج اساتید  فرماندهی کردن جنگ تمام عیار
 
مسئول سازمان بسیج اساتید دانشگاههای مازندران گفت: اساتید بسیجی باید دفاع مقدس را به نسل آینده انتقال و با بهره گیری از مقوله دفاع مقدس می شود کشور را بیمه کرد.
 
سید نورزاد نبوی در نشست ماهانه مسئولین کانونهای بسیج اساتید اظهار داشت: هدف از این نشست هدایت، انسجام، نظارت و پشتبانی کانونهای بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تبین مسائل جاری داخلی و منطقه ای و پیگیری مطالبات رهبری است.

وی افزود: مهم ترین دستاورد کانونهای بسیج اساتید حفظ و انسجام اساتید بسیجی نیروی متدین، ارزشی و توانمندی و ارتقا مدیریت ارزش، معرفت و بصیرت افزایی است.
 

 

کد مطلب 1704807

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