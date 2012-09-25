بلوغ سیاسی و اجتماعی بسیجیان عامل سلامت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر سه شنبه در همایش اقتدار و شکوه بسیجیان شهرستان بیرجند، حاکمیت تفکر بسیجی را مهمترین عامل موفقیت ایران در جنگ تحمیلی دانست و اظهارداشت: توجه به ارزش های انسانی و اسلامی رمز پیروزی انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس بوده است.

وی اضافه کرد: تفکر بسیجی امروز در تمام نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین اقشار مختلف مردم وجود دارد.

به گفته وی امروز دشمن با تمام توان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به مقابله با ایران پرداخته است.

رشید با اشاره به جهانی شدن تفکر بسیجی، تصریح کرد: آنچه موجب خشم آمریکا از ایران شده، این است که اسلام گفتمان برتر دنیای معاصر است و شکست دشمنان اسلام قطعی شده است.

وی با اشاره به جایگاه ولایت در دین اسلام، گفت: در طول تاریخ اسلام ولایت رمز موفقیت مسلمانان بوده و در عصر حاضر نیز پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و هم اکنون حل مشکلات مختلف با هدایت و رهبری های مقام معظم رهبری اثبات کننده جایگاه ولایت در جامعه اسلامی است.

استاندار خراسان جنوبی علت طولانی شدن جنگ های کشورهای منطقه و مشکلات روز افزودن کشورهای غربی را عدم برخورداری از ولایت دانست.

رشید در ادامه به حدیث نبوی ثقلین در پایان عمر با برکت حضرت محمد(ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام، اهل بیت(ع) و قرآن را به عنوان دو فانوس روشن در این جهان ظلمانی برای رسیدن به سعادت انسان ها معرفی کردند.

وی ادامه داد:امروز نیز تنها برخی از ظواهر تغییر کرده، چرا که انسانهای بی شماری هستند که بدون توجه به این دو اصل اساسی در زندگی های فردی و اجتماعی خود دچار مشکلات زیادی می شوند.

رشید با اشاره به اینکه در این شرایط انسان های زیادی از جمله اقشار بسیجی هیچگاه تحت تاثیر القائات قرار نگرفته و در مقابل تمام تهدیدها، فشارها و جوسازی ها قرار گرفتند، افزود: امروز جوامع نیازمند این تفکر بسیجی است.

وی به نقشه های شوم دشمنان برای تفرقه افکنی بین مسلمانان اشاره کرد و افزود: امروز موج بیداری های اسلامی بیانگر این وحدت و انسجام مسلمانان است.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در این مسئله نیز دشمنان سعی داشتند با راه اندازی پروژه ایران هراسی آن را نوعی اختلاف مذاهب بین شیعه و سنی معرفی کنند، اما مسلمانان جهان با هوشیاری و با الگو گیری از ملت و انقلاب ایران نقشه های آنان را د رقالب بیداری اسلامی خنثی کردند.