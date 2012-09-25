جشن فارغ التحصیلی دانشجویان معماری مشگین شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری این مراسم تصریح کرد: دانشگاه آزاد مشگین شهر از سال 87 اقدام به جذب دانشجویان رشته معماری کرده است.

رضا انوری افزود: در اولین دوره این رشته 88 نفر از دانشجویان مهندسی معماری توانستند در این دانشگاه فارغ التحصیل شوند.

وی اولویت این دانشگاه را ارتقای کیفی معلومات علمی دانشجویان عنوان کرد و متذکر شد: طی سالهای اخیر تلاش شده در کنار افزایش تعداد رشته ها در نظر داریم دانشجویان با بار علمی قابل قبولی تحصیلات علمی خود را به پایان برسانند.

رئیس گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر وجود رشته های مهندسی در دانشگاهها به خصوص در شهرستانهای کم جمعیت را عنصری برای تغییر وزنه های علمی شهرستانها و ارتقا علمی دانشگاههای آن برشمرد.

در پایان این برنامه با اعطای لوح از دانشجویان تقدیر شد و دانشجویان سوگند یاد کردند تا علوم آموخته خود را در راه بشریت و هموطنان خدمت کنند.

