  1. اقتصاد
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

جدول قیمت انواع سکه و ارز/

سکه یک میلیون و 6 هزار تومان و دلار 2630 تومان شد

سکه یک میلیون و 6 هزار تومان و دلار 2630 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در ساعت 13 و 45 دقیقه امروز سه شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صرافی‌های واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- این روزها شاهد تغییرات پیایی قیمت انواع ارز به خصوص دلار در بازار هستند. قیمت دلار در بازار تهران به 2630 هزار تومان و سکه تمام به یک میلیون و 6 هزار تومان افزایش یافته است.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 و 45 دقیقه بعدازظهر امروز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان)
دلار  2495 2630
یورو 3300 3390
پوند 4100 4250
دلار کانادا  2600  2700
درهم 690 710
نوع سکه خرید (هزارتومان) فروش (هزارتومان)
سکه تمام طرح قدیم 1003 1006
سکه تمام طرح جدید 1003 1006
نیم سکه 510 530
ربع سکه 245 265
1 گرمی 135  145

همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به 106 هزار و 980 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 1767 دلار است.

کد مطلب 1704812

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