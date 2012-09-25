سکه یک میلیون و 6 هزار تومان و دلار 2630 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صرافیهای واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- این روزها شاهد تغییرات پیایی قیمت انواع ارز به خصوص دلار در بازار هستند. قیمت دلار در بازار تهران به 2630 هزار تومان و سکه تمام به یک میلیون و 6 هزار تومان افزایش یافته است.
در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 و 45 دقیقه بعدازظهر امروز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
|نوع ارز
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|دلار
|2495
|2630
|یورو
|3300
|3390
|پوند
|4100
|4250
|دلار کانادا
|2600
|2700
|درهم
|690
|710
|نوع سکه
|خرید (هزارتومان)
|فروش (هزارتومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|1003
|1006
|سکه تمام طرح جدید
|1003
|1006
|نیم سکه
|510
|530
|ربع سکه
|245
|265
|1 گرمی
|135
|145
همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به 106 هزار و 980 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 1767 دلار است.
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