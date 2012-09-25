سکه یک میلیون و 6 هزار تومان و دلار 2630 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صرافی‌های واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- این روزها شاهد تغییرات پیایی قیمت انواع ارز به خصوص دلار در بازار هستند. قیمت دلار در بازار تهران به 2630 هزار تومان و سکه تمام به یک میلیون و 6 هزار تومان افزایش یافته است.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 و 45 دقیقه بعدازظهر امروز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان) دلار 2495 2630 یورو 3300 3390 پوند 4100 4250 دلار کانادا 2600 2700 درهم 690 710 نوع سکه خرید (هزارتومان) فروش (هزارتومان) سکه تمام طرح قدیم 1003 1006 سکه تمام طرح جدید 1003 1006 نیم سکه 510 530 ربع سکه 245 265 1 گرمی 135 145

همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به 106 هزار و 980 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 1767 دلار است.