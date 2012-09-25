تدوین اولویت های پژوهشی بنیاد شهید البرز با محور ایثار و شهادت

داوود مدیرفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: دفتر پژوهش های فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تقویت و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت با مطالعه و بسترسازی برای برنامه ریزی های کلان و طولانی مدت و کمک به اتخاذ تصمیم مناسب برمبنای پژوهش های علمی در امور سازمانی فعالیت دارد.

وی افزود: بر همین اساس، با مطالعه و پژوهش در سه حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران، گروه های شاهد و ایثارگر و فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس به ارائه راهکارهای علمی و کاربردی درخصوص توسعه و نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت می پردازد.

وی تصریح کرد: بدین منظور اولویت های پژوهشی (طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی) دوسالانه 92-91 با رویکرد مسئله محوری و نیاز سنجی تدوین در این اداره تدوین شده است.

مدیرفلاح تاکید کرد: اندیشمندان، محققان، اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان علاقمند می توانند با مراجعه سایت ایثار و قسمت واحدهای ستادی پس از ملاحظه موضوعات پژوهشی نسبت به ارائه پیشنهاد پژوهشی با رعایت موارد مربوطه اقدام کنند.