33 هزار گلستانی راهی سرزمین های نور می شوند

سرهنگ حسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعزام کاروان دانش آموزی به مناطق عملیاتی جنوب از 12 مهرماه سالجاری آغاز می شود.

وی اظهار داشت: در برنامه امسال در بحث دانش آموزی 22 هزار دانش آموز پایه دوم راهنمایی به سرزمین های نور اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: در فاز اول، 11 هزار نفر از دختران دانش آموز برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام خواهند شد.

سرهنگ کریمی بیان داشت: کار اعزام راهیان نور در طول سال انجام می شود و در تابستان دو هزار نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: علاوه بر این 11 هزار نفر از بسیج محلات، طلاب و دانشجویان و استادان نیز راهی سرزمین های نور خواهند شد.