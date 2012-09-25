41 تیم ورزشی خوزستان از لحاظ اسپانسر بلاتکلیف هستند

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به تلاشهای صورت گرفته در راستای جذب اسپانسر برای تیمهای ورزشی خوزستانی، اما در حال حاضر 41 تیم از لحاظ اسپانسر بلاتکلیف هستند.

وی با اشاره به اینکه در اتاق فکر ورزش برای تامین اسپانسر تیمهای ورزشی توسط استاندار خوزستان تاکید شده، گفت: در استان خوزستان ظرفیتهای زیادی برای تامین اسپانسر و حامیان مالی تیمهای ورزشی وجود دارد که با توجه به این امر سعی می شود هیچ تیم ورزشی بدون اسپانسر نباشد.

گرشاسبی تصریح کرد: در این راستا جلسه ‌ای با استاندار خواهیم داشت و تمام مدیران دستگاهها را دعوت و در راستای شناسایی اسپانسرهای جدید اقدام می کنیم.

وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان نیز تقسیم ‌بندی عادلانه ‌ای انجام داده‌ و هزینه یک سال تیمها محاسبه شده تا براین اساس بخشی از تیمهای جانبازان و معلولان تحت پوشش قرار گیرند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح‌ کرد: امسال به دنبال آن هستیم که خوزستان را به عنوان استان برتر در زمینه ‌ی ورزش معرفی کنیم.

وی با اشاره به موفقیتهای کسب شده در المپیک و پارالمپیک گفت: از خوزستان دو مربی، یک داور و سه ورزشکار به المپیک اعزام شدند و در پارالمپیک نیز هشت بازیکن و یک مربی به عنوان نمایندگان استان حضور داشتند که موفقیتهای مطلوبی به دست آوردند.

گرشاسبی تصریح کرد: دو ورزشکاری که از هیات جانبازان و معلولان استان به پارالمپیک اعزام شده بودند توانستند سه مدال به دست آورند.

وی افزود: در یک ماه گذشته 18 مدال المپیک، پارالمپیک، جهانی و آسیایی برای استان خوزستان کسب شده که نشان از رسیدن استان به جایگاه اصلی دارد.

گرشاسبی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای ورزش معلولان اظهار کرد: در این راستا بزرگترین مجموعه ورزشی ویژه جانبازان و معلولان تا پایان امسال به بهره ‌برداری می رسد.

وی گفت: این مجموعه شامل دو استخر، یک سالن چندمنظوره بزرگ، سه سالن تمرینی کوچک، یک خوابگاه‌ 400 نفره و یک سایت اداری کامل است.