به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا داورزنی ظهر سه شنبه در جلسه انتخاب اعضای کمیته های شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در ارومیه افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای آذربایجانغربی و مرکز استان، شهرستان ارومیه امکانات و ظرفیتهای لازم را برای تبدیل به شهر بینالمللی ورزش دارد.
وی با بیان اینکه شهر ارومیه با وجود امکانات مناسب ورزشی و هتلها شایستگی میزبانی مسابقات بینالمللی را دارد اظهارداشت: مسابقات والیبال جوانان آسیا مهرماه امسال در ارومیه برگزار میشود.
داورزنی به حضور 13 تیم آسیایی در این دوره از رقابت ها اشاره کرد و افزود: شهر ارومیه در سالهای گذشته نیز میزبان مسابقات آسیا بوده و شایستگی خود را در میزبانی مسابقات و مدیریت مناسب ورزشی نشان داده است.
رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه تاکنون مسابقات مختلف ورزشی ملی، آسیایی و بینالمللی در این استان برگزار شده است گفت: با برنامه رریزیهای مناسب توسط مسئولان ورزش استان و حمایتهای مدیریت عالی استان میتوانیم این امر را در آیندهای نزدیک به طور کامل محقق کنیم.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم تا میزبانی مسابقات جهانی در رشته والیبال را به شهر ارومیه واگذار کنیم، گفت: استان آذربایجانغربی در زمینههای مختلف ورزشی دارای استعدادهای زیادی است و وجود سالنهای ورزشی مناسب، هتلها و مکانهای تمرین، ارومیه را به شهر بینالمللی و توریستی تبدیل کرده است.
در این نشست با حضور رئیس فدراسیون والیبال، اعضای کمیتههای مختلف شانزدهمین دوره مسابقات والیبال انتخاب شد.
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