استقبال سنندجی ها از پرچم امام رضا(ع)/ نمایش ارادت کردستانیها به ضامن آهو

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه بیرق سبز امام رضا (ع) در حضور نزدیک به 10 هزار مردم عاشق اهل بیت سنندج با شکوه خاصی مورد استقبال قرار گرفت.

بیرق امام رضا (ع) شامگاه دوشنبه به سنندج رسید و حرکت نمادین آن امروز با حضور مردم و مسئولان از مسجد جامع شهر سنندج آغاز و به سمت مقبره هاجره خاتون حرکت کرد.

مردم با دف نوازی و مولودی خوانی این بیرق را از مسجد جامع به سمت حسینیه شهر سنندج و از آنجا به سمت مقبره هاجره خاتون همراهی کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حاشیه این مراسم نمادین استقبال به خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور بیرق امام رضا (ع) در استان کردستان نمایش و تجلی قدرت و اتحاد ملی مردم این خطه و ولایتمداری آنها است.

حجت الاسلام محمد صالحی بیان کرد: حضور مردم در استقبال از بیرق تجلی عینی اتحاد شیعه و سنی و دراویش قادریه و نقشبندی را به نمایش گذاشت.

وی افزود: با وجود اطلاع رسانی ضعیف از استقرار بیرق امام رضا در کردستان حضور گسترده 10 هزار نفری مردم شهر سنندج، مسئولان و حضور مردم شهرستان و استان های دیگر کشور ناامیدی دشمن از رخنه در بحث اتحاد و وحدت مذهبی و دینی را به دنبال داشت.

لازم به ذکر است بیرق امام رضا (ع) ظهر امروز به مسجد امام رضا (ع) شهرستان بیجار رفته و پس از استقبال مردم این شهرستان از این پرچم با حضور مسئولان و مردم شهر سنندج سه شنبه شب به این شهرستان بازگشته و در حسینیه این شهر به صورت موقت نصب می شود.

گفتنی است بعد از بازسازی مقبره هاجره خاتون سنندج بیرق امام رضا (ع) در جوار مقبره خواهر بزرگوار ایشان برافراشته می شود.