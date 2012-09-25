به گزارش خبرنگار مهر، داوران دومین جایزه ادبی «شازده کوچولو» شامل احمد اکبرپور، ابوذر قاسمیان، مرضیه جوکار، فاطمه فروتن، مریم سیستانی با تشکیل جلسه نهایی داوری برگزیدگان این دوره را انتخاب کردند.

در این دوره 3 نفر برگزیده و 3 نفر شایسته تقدیر شناخته شدند که نفر اول برگزیدگان به عنوان شاهزاده سرزمین قصه‌ها معرفی شد.

برگزیدگان جایزه از این قرار هستند:

صالح رستمی 15 ساله از تهران با داستان «چگونه می‌توان عاشق یک سوسک بود» که به عنوان شاهزاده سرزمین قصه‌ها معرفی شد.

نفر دوم غزل محمدی 14 ساله از تهران و نفر سوم آلا رضایی 8 ساله از بوکان.

در بخش شایستگان تقدیر نیز پوریا ملک یاری 10 ساله از تهران، زهرا تقی‌بیرانوندی 13 ساله از خرم‌آباد و مهدی چراغی 11 ساله از قائم شهر معرفی شدند.