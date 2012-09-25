پاسداران فرزندان معنوی ولایت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی نژاد در دیدار با فرمانده سپاه شهرستان ساری اظهار داشت: سپاه پاسداران نظام جمهوری اسلامی پس از شکل گیری اقدامات مطلوبی را در سه دهه گذشته انجام داده است.

وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و دستور امام خمینی (ره) برای تشکیل سپاه، این نیرو همواره در خط مقدم دفاع قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر سپاه برنامه‌های خود را با همان اقتدار پیگیری می‌کند.

فرماندار مرکز استان، سپاه پاسداران را گره گشای مشکلات جامعه عنوان کرد و افزود:‌ امروز این نیرو با اقتدار در صحنه بوده و مشکلات جامعه را حل می‌کند.

وی پایه‌ گذاری این نیرو را براساس انگیزه الهی یکی از دلایل گره‌گشا بودن سپاه دانست و گفت: این نیرو با بهره‌گیری از مکتب ابا عبدالله الحسین (ع) اقدامات مطلوبی انجام داده و همواره در صحنه حاضر بوده است.

جشن بزرگ حماسه و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس



رئیس اداره کتابخانه های عمومی نوشهر از برگزاری جشن بزرگ حماسه و برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع دفاع مقدس، در کانون شهید باهنر نوشهر با همکاری ارگانهای دولتی خبر داد.

حمیرا پورعلمی اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور خون های مقدسی بوده که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد و زنده کردن و صیانت از ارزشهای نابی همچون اتحاد؛ برادری، ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند تبارک و تعالی و وطن دوستی است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی نوشهر افزود: به همین دلیل ما وظیفه دانستیم گامی هرچند کوچک در با شکوه تر کردن این هفته برداریم و برنامه هایی را در این هفته به اجرا درآوریم که برگزاری جشن بزرگ حماسه و برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب با موضوع دفاع مقدس در کانون شهید باهنر شهرستان ازجمله این برنامه ها بودند.

تعیین مشاور پروژه برای دو نمایش برتر مازندران



دو نمایش برتر جشنواره تئاتر مازندران برای حضوری قدرتمند در جشنواره تئاتر مناطق کشور و راهیابی به سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، از گروه مشاوران پروژه بهره مند شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: دو نمایش تولدت مبارک سامی و مجلس نامه به کارگردانی صاحب آهنگر و رضا عموزاد از شهرستان های ساری و بهشهر به عنوان آثار برتر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر مازندران به جشنواره تئاتر منطقه ای راه یافتند.

ابراهیمی با تأکید بر مشورتی بودن و الزام آور نبودن دیدگاه های تخصصی گروه مشاوران افزود: تا پیش از این، نمایندگان تئاتر استان در جشنواره های منطقه ای و فجر به شکلی غیر رسمی از حمایت های تخصصی واحد تئاتر اداره کل برخوردار می شدند که امسال این موضوع با شیوه ای مدون از طریق اعزام ساختارمند گروه مشاوران به جلسات تمرین گروه ها بر اساس جدول زمانبندی مشخص انجام می شود.