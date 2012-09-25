مسابقات بین المللی دوچرخه سواری کوهستان در سنندج برگزار می شود

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور شش تیم از کشورهای لبنان، چین، تایوان، ترکیه، اسلواکی و ایران در دامنه کوه آبیدر سنندج برگزار می شود.

وی افزود: تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات متشکل از شش ورزشکار در رده سنی جوانان و دو مربی و سرپرست است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بیان کرد: با توجه به پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری کردستان این مسابقات در فضای زیبا و سر سبز دامنه کوه آبیدر برگزار می شود.

الهی یادآور شد: این مسابقات با همکاری هیئت دوچرخه سواری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزار می شود و آیین افتتاحیه و اختتامیه این مسابقات در خانه کرد سنندج برگزار می شود.